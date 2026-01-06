Зачем Россия проводит эвакуацию украинцев с оккупированных территорий

Владимир Бицак. Фото: RegioNews

Незаконно вывезенных из Сумщины людей удерживают в Белгородской области. Продолжаются сложные переговоры по их возвращению.

Об этом заявил заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак в эфире Ранок.LIVE.

"Это (похищение людей — ред.) сделал "российский ХАМАС (исламистская террористическая организация — ред.)" — террористическая организация. Я считаю, что это (похищение людей — ред.) является психологическим давлением во время переговоров", — отметил он.

Бицак сообщил, что данные с именами и фамилиями людей, которых похитили, российский омбудсмен Татьяна Москалькова уже передала украинскому Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу.

"Где они находятся (похищенные люди — ред.)? Это Белгородская область. Продолжаются сложные переговоры. Если людей похитили, то просто так их могут и не отдать. Это какой-то рычаг для давления на переговорный процесс", — добавил он.

Напомним, недавно стало известно, что с Сумщины оккупанты вывезли на территорию РФ около 50 местных жителей.

Начальник управления коммуникаций Группировка объединенных сил Виктор Трегубов объяснил, как россиянам удалось это сделать.

Президент Владимир Зеленский заявил, что среди гражданских из села Грабовское, которых содержит РФ, есть дети.

Также мы писали, почему большинство людей, которых удерживала РФ, не имеют статуса пленных.