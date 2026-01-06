Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ удерживают гражданских из Сумщины — в РГА объяснили причину

РФ удерживают гражданских из Сумщины — в РГА объяснили причину

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 11:25
Зачем Россия проводит эвакуацию украинцев с оккупированных территорий
Владимир Бицак. Фото: RegioNews

Незаконно вывезенных из Сумщины людей удерживают в Белгородской области. Продолжаются сложные переговоры по их возвращению.

Об этом заявил заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

РФ передала Украине списки людей, которых вывезла из Украины

"Это (похищение людей — ред.) сделал "российский ХАМАС (исламистская террористическая организация — ред.)" — террористическая организация. Я считаю, что это (похищение людей — ред.) является психологическим давлением во время переговоров", — отметил он.

Бицак сообщил, что данные с именами и фамилиями людей, которых похитили, российский омбудсмен Татьяна Москалькова уже передала украинскому Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу.

"Где они находятся (похищенные люди — ред.)? Это Белгородская область. Продолжаются сложные переговоры. Если людей похитили, то просто так их могут и не отдать. Это какой-то рычаг для давления на переговорный процесс", — добавил он.

Напомним, недавно стало известно, что с Сумщины оккупанты вывезли на территорию РФ около 50 местных жителей.

Начальник управления коммуникаций Группировка объединенных сил Виктор Трегубов объяснил, как россиянам удалось это сделать.

Президент Владимир Зеленский заявил, что среди гражданских из села Грабовское, которых содержит РФ, есть дети.

Также мы писали, почему большинство людей, которых удерживала РФ, не имеют статуса пленных.

Сумская область оккупанты война в Украине Россия гражданские
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации