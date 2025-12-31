Видео
Большинство людей, прошедших через плен, не имеют статуса жертв

Ua ru
31 декабря 2025 14:11
Почему не все пленные, находившиеся в России, получают выплаты
Обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Более 90% украинцев, которые прошли через места несвободы в РФ, не имеют официального статуса жертв. Соответственно они не имеют никаких выплат и социальных гарантий.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире Ранок.LIVE в среду, 31 декабря.

"Надо поднять еще один вопрос разного статуса лиц, установление статуса жертв пребывания в местах несвободы в РФ. Потому что те, кого возвращают через обмены, они получают этот статус с соответствующим каким-то возмещением, установлением выплат", — заявил он.

Однако, по словам Павличенко, более 90% не получают такого статуса.

"Потому что человека могли задержать на день, на неделю, на месяц или на месяцы, а потом отпустить. И та сторона не дает справку, что человеку поломали пальцы, выбили зубы, пытали электрическим током. Просто выпихнули и сказали: "все, тебя здесь не было и забудь об этом", — пояснил эксперт.

Отмечается, что вернувшись в Украину, эти пострадавшие не могут доказать факт содержания или пыток, ведь не имеют никаких официальных подтверждений. Даже если они свидетельствуют о пережитом, без документов государство не может предоставить им соответствующий статус.

Украина пленные война в Украине Россия пытки
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
