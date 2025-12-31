Відео
Головна Новини дня Більшість людей, які пройшли через полон, не мають статусу жертв

Більшість людей, які пройшли через полон, не мають статусу жертв

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 14:11
Чому не всі полонені, що перебували у Росії, отримують виплати
Обмін полоненими. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Понад 90% українців, які пройшли через місця несвободи в РФ, не мають офіційного статусу жертв. Відповідно вони не мають жодних виплат та соціальних гарантій.

Про це заявив виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в ефірі Ранок.LIVE у середу, 31 грудня.

Читайте також:

Виплати отримують лише особи, яких офіційно обміняла РФ

"Треба порушити ще одне питання різного статусу осіб, встановлення статусу жертв перебування в місцях несвободи в РФ. Тому, що ті, кого повертають через обміни, вони отримують цей статус з відповідним якимось відшкодуванням, встановленням виплат", — заявив він.

Проте, за словами Павліченка, понад 90% не отримують такого статусу.

"Тому що особу могли затримати на день, на тиждень, на місяць або на місяці, а потім відпустити. І та сторона не дає довідку, що людині поламали пальці, вибили зуби, катували електричним струмом. Просто випхнули і сказали: "все, тебе тут не було і забудь про це", — пояснив експерт.

Зазначається, що повернувшись в Україну, ці постраждалі не можуть довести факт утримання чи катувань, адже не мають жодних офіційних підтверджень. Навіть якщо вони свідчать про пережите, без документів держава не може надати їм відповідний статус.

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині окупанти розстріляли українських полонених.

Також ми писали, коли держава припинить виплати сім’ям полонених захисників.

Україна полонені війна в Україні Росія катування
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
