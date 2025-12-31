Чому не всі полонені, що перебували у Росії, отримують виплати

Обмін полоненими. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Понад 90% українців, які пройшли через місця несвободи в РФ, не мають офіційного статусу жертв. Відповідно вони не мають жодних виплат та соціальних гарантій.

Про це заявив виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в ефірі Ранок.LIVE у середу, 31 грудня.

Виплати отримують лише особи, яких офіційно обміняла РФ

"Треба порушити ще одне питання різного статусу осіб, встановлення статусу жертв перебування в місцях несвободи в РФ. Тому, що ті, кого повертають через обміни, вони отримують цей статус з відповідним якимось відшкодуванням, встановленням виплат", — заявив він.

Проте, за словами Павліченка, понад 90% не отримують такого статусу.

"Тому що особу могли затримати на день, на тиждень, на місяць або на місяці, а потім відпустити. І та сторона не дає довідку, що людині поламали пальці, вибили зуби, катували електричним струмом. Просто випхнули і сказали: "все, тебе тут не було і забудь про це", — пояснив експерт.

Зазначається, що повернувшись в Україну, ці постраждалі не можуть довести факт утримання чи катувань, адже не мають жодних офіційних підтверджень. Навіть якщо вони свідчать про пережите, без документів держава не може надати їм відповідний статус.

