Україна вимагає повернути цивільних заручників з Сумщини, — Сибіга

Україна вимагає негайно повернути цивільних заручників із Сумської області, яких викрали росіяни. У МЗС закликають міжнародну спільноту доєднатися до цієї вимоги.

Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга на своїй сторінці у соцмережі Х.

Україна вимагає повернути викрадених із Сумщини цивільних

Як зазначив Сибіга, російські окупанти викрали 50 мирних жителів з українського села Грабовське. Населений пункт розташований одразу за державним кордоном у Сумській області. Більша частина цивільних заручників — літні жінки.

"Ми вимагаємо повернення додому наших цивільних заручників. Цих 50 людей та тисячі інших цивільних осіб, насильно депортованих до Росії, включаючи українських дітей", — наголосив Сибіга.

Він закликав всі держави та міжнародні організації підтримати таку вимогу України. Очільник МЗС також наголосив, що цей воєнний злочин вже переслідується в Україні та має отримати відповідну реакцію також на міжнародному рівні.

"Це також підкреслює постійну загрозу життя поруч із Росією. Саме тому Україні потрібен справжній, тривалий мир. Життя поруч із терористами вимагає сили та надійних гарантій безпеки", — додав Сибіга.

Він наголосив, що такими "середньовічними набігами" Росія показує, що вона нічим не відрізняється від терористичних угруповань. Сибіга порівняв РФ з ХАМАС та ІДІЛ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що омбудсман Дмитро Лубінець розкрив подробиці викрадення цивільних із Сумщини. Він заявив, що йдеться про 50 українців.

Також ми розповідали про те, яка ситуація зараз у селі Грабовське Сумської області. В ЗСУ поділились деталями.