Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня МИД требует вернуть похищенных на Сумщине гражданских — детали

МИД требует вернуть похищенных на Сумщине гражданских — детали

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 19:55
Украина требует вернуть гражданских заложников из Сумской области, — Сибига
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Facebook/Andrij Sybiha

Украина требует немедленно вернуть гражданских заложников из Сумской области, которых похитили россияне. В МИД призывают международное сообщество присоединиться к этому требованию.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х.

Реклама
Читайте также:

Украина требует вернуть похищенных из Сумской области гражданских

Как отметил Сибига, российские оккупанты похитили 50 мирных жителей из украинского села Грабовское. Населенный пункт расположен сразу за государственной границей в Сумской области. Большая часть гражданских заложников — пожилые женщины.

"Мы требуем возвращения домой наших гражданских заложников. Этих 50 человек и тысячи других гражданских лиц, насильно депортированных в Россию, включая украинских детей", — подчеркнул Сибига.

Україна вимагає повернути викрадених цивільних
Сообщение Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Он призвал все государства и международные организации поддержать такое требование Украины. Глава МИД также отметил, что это военное преступление уже преследуется в Украине и должно получить соответствующую реакцию также на международном уровне.

"Это также подчеркивает постоянную угрозу жизни рядом с Россией. Именно поэтому Украине нужен настоящий, длительный мир. Жизнь рядом с террористами требует силы и надежных гарантий безопасности", — добавил Сибига.

Он подчеркнул, что такими "средневековыми набегами" Россия показывает, что она ничем не отличается от террористических группировок. Сибига сравнил РФ с ХАМАС и ИГИЛ.

Напомним, ранее мы писали о том, что омбудсман Дмитрий Лубинец раскрыл подробности похищения гражданских из Сумщины. Он заявил, что речь идет о 50 украинцах.

Также мы рассказывали о том, какая ситуация сейчас в селе Грабовское Сумской области. В ВСУ поделились деталями.

МИД Андрей Сибига заложники россияне
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации