Украина требует вернуть гражданских заложников из Сумской области, — Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Facebook/Andrij Sybiha

Украина требует немедленно вернуть гражданских заложников из Сумской области, которых похитили россияне. В МИД призывают международное сообщество присоединиться к этому требованию.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х.

Как отметил Сибига, российские оккупанты похитили 50 мирных жителей из украинского села Грабовское. Населенный пункт расположен сразу за государственной границей в Сумской области. Большая часть гражданских заложников — пожилые женщины.

"Мы требуем возвращения домой наших гражданских заложников. Этих 50 человек и тысячи других гражданских лиц, насильно депортированных в Россию, включая украинских детей", — подчеркнул Сибига.

Сообщение Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Он призвал все государства и международные организации поддержать такое требование Украины. Глава МИД также отметил, что это военное преступление уже преследуется в Украине и должно получить соответствующую реакцию также на международном уровне.

"Это также подчеркивает постоянную угрозу жизни рядом с Россией. Именно поэтому Украине нужен настоящий, длительный мир. Жизнь рядом с террористами требует силы и надежных гарантий безопасности", — добавил Сибига.

Он подчеркнул, что такими "средневековыми набегами" Россия показывает, что она ничем не отличается от террористических группировок. Сибига сравнил РФ с ХАМАС и ИГИЛ.

