Головна Новини дня Зеленський вважає світ неготовим до можливої Третьої світової війни

Зеленський вважає світ неготовим до можливої Третьої світової війни

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 05:11
Зеленський висловився щодо готовності західних партнерів до Третьої світової війни
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Міжнародна спільнота недостатньо підготовлений до Третьої світової війни. Зокрема, йдеться про недооцінювання ризиків, до яких може призвести об'єднання держав-агресорів.

Про це президент України повідомив в інтерв’ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Думка Зеленського щодо підготовки західних партнерів до Третьої світової війни

Голова держави зазначив: коли десять тисяч північнокорейських солдатів уже перебувають на території Росії, вони можуть прийти в Україну. На його думку, до Ірану РФ теж може надіслати війська, до такого союзу світ не готовий.

"З технічної точки зору Європа недостатньо готова. Лише деякі країни (готові, — Ред.). Німці дуже швидкі, але цього недостатньо. Цього року часу недостатньо, щоб підготуватися до таких викликів", — заявив Зеленський.

За його словами, Північна Європа технологічно сильна, США мають потужну армію, але сучасна війна — це не лише наземні сили, а й ракети та дрони. В України вже є досвід війни, але його здобули ціною людських втрат.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що співпраця росіян та іранців може призвести до глобального конфлікту. Якщо не врегулювати війну на Близькому Сході до осені, вона може перетворитися на довготривалу.

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану безпрецедентними наслідками. Так він відреагував на чутки щодо замінування Ормузької протоки. 

Марія Чекарьова
Автор:
Марія Чекарьова
