Зеленский считает, что Европа недостаточно готова к Третьей мировой войне

Зеленский считает, что Европа недостаточно готова к Третьей мировой войне

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 05:11
Насколько западные партнеры Украины готовы к Третьей мировой войне — мнение Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Если государства-агрессоры объединятся, это может привести к рискам, которые мировое сообщество на данный момент недооценивает. Мир еще не подготовился к Третьей мировой войне

Об этом президент Украины сообщил в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону, передает Новини.LIVE.

Мнение Зеленского о подготовке западных партнеров к Третьей мировой войне

Глава государства отметил: когда десять тысяч северокорейских солдат уже находятся на территории России, они могут прийти в Украину. По его мнению, в Иран РФ тоже может отправить войска — к такому союзу мир не готов.

"С технической точки зрения Европа недостаточно готова. Только некоторые страны (готовы, — Ред.). Немцы очень быстрые, но этого недостаточно. В этом году времени недостаточно, чтобы подготовиться к таким вызовам", — заявил Зеленский.

По его словам, Северная Европа технологически сильная, США имеют мощную армию, но современная война — это не только наземные силы, но и ракеты и дроны. У Украины уже есть опыт войны, но его получили ценой человеческих потерь.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество россиян и иранцев может привести к глобальному конфликту. Если не урегулировать войну на Ближнем Востоке до осени, она может превратиться в долговременную.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными последствиями. Так он отреагировал на слухи о заминировании Ормузского пролива.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
