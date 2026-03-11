Как РФ оказывает информационное влияние на мир и зачем участвует в Паралимпиаде — ответ Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Reuters/Thomas Peter

Информационные кампании — один из главных методов влияния РФ на другие страны. На данный момент Москва распространяет свою пропаганду на медиаплатформах в Европе, США, Израиле, Ближнем Востоке и в Африке.

Об этом президент Украины сообщил в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону, передает Новини.LIVE.

Нюансы информационной политики РФ

Глава государства отметил, что РФ имеет значительное информационное влияние в Европе и заметное влияние в Китае и Индии. Дезинформация — важный элемент российской пропаганды в мире.

"Это (дезинформация, — Ред.) один из инструментов, которым можно влиять на другие стороны без потерь. Для этого нужны большие деньги, и Россия их имеет", — заявил Зеленский.

Участие российских спортсменов в Паралимпийских играх — тоже часть кремлевской информационной политики. России нужны свои флаги и победы, чтобы показать, что ее не изолировали от мира. Украина через дипломатические каналы и с помощью союзников противодействует таким решениям спортивных комитетов.

Также Владимир Зеленский отметил, что украинские паралимпийцы — сильные люди. Победы этих спортсменов важны для всей Украины и являются своеобразной пощечиной для РФ.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что страны Запада недостаточно готовы к Третьей мировой войне. В частности, они недооценивают риски, к которым может привести объединение стран-агрессоров.

Также глава государства спрогнозировал последствия сотрудничества РФ с Ираном. По его мнению, если вовремя не остановить этот конфликт, возможна даже мировая война.