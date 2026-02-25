Відео
Знову за старе — в Кремлі заговорили про брудну бомбу для України

Знову за старе — в Кремлі заговорили про брудну бомбу для України

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 13:15
Кремль проігнорував річницю війни але заговорив про брудну бомбу
Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У Кремлі на четверту річницю повномасштабної війни проти України вирішили майже не говорити про саму дату та відсутність здобутків. Натомість там вкотре почали розкручувати заяву російської розвідки про нібито ядерну "брудну бомбу", яку нібито мають передати Україні.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на звіт ISW.

Росія вирішила змовчати про відсутність успіхів на фронті

У вівторок, 24 лютого, минула четверта річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і в цей день, як помітили аналітики, офіційний Кремль фактично замовчав.

Російські чиновники здебільшого уникали прямих заяв про річницю, а ті, хто все ж висловлювався, повторювали знайомі наративи про причини нападу на Україну, завдання з демілітаризації, денацифікації, тощо. Проте, жоден із них не став коментувати про "здобутки" російських військ на фронті. 

Натомість в інформаційному полі Росії раптово з'явився інший акцент. В Кремлі почали масово коментувати заяву від Служби зовнішньої розвідки РФ, яка без доказів стверджувала, що Велика Британія та Франція нібито намагаються передати Україні "брудну бомбу" або навіть ядерну зброю разом із засобами доставки.

Відтак дехто з них закликав завдати ядерного удару по країнах, які хочуть "допомогти Україні".

"Високопоставлені російські чиновники заявили, що нібито дії Великої Британії та Франції є неприйнятними для Росії та ескалаційними, що створює загрозу безпеці Росії. Кремлівські чиновники висловлювали прямі ядерні погрози, а голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія повинна застосувати ядерну зброю, включаючи "нестратегічні" системи, проти українських цілей та, "за необхідності", проти "держав-постачальників", які є співучасниками розв'язання ядерного конфлікту з Росією", — повідомили аналітики ISW.

Водночас у наведеній оцінці наголошується, що сценарій реального застосування Росією ядерної зброї залишається малоймовірним.

Варто зазначити, що тема про ядерну "брудну бомбу" далеко не нова. Вперше Кремль заговорив про неї у 2022 році. Пізніше речниця російського МЗС Марія Захарова навіть "розсекретила" місця, де в Україні виготовляють ядерну брудну бомбу

Тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкинув усі звинувачення та публічно запросив групу МАГАТЕ для перевірки.

У 2023 році Марія Захарова знову згадала про ядерну бомбу, що начебто в Одеський порт завезли контейнери з "інгредієнтами" для її виготовлення. 

Франція володимир путін ядерна зброя Кремль Велика Британія ядерна небезпека
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
