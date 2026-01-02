Відео
Україна
Лукашенко хоче "ядерку" — РФ розробить спеціальний боєприпас

Лукашенко хоче "ядерку" — РФ розробить спеціальний боєприпас

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 04:38
Білорусь планує за допомогою РФ отримати ядерні боєголовки для своїх ракетних комплексів
Ракетний комплекс "Полонез". Фото: росЗМІ

Білорусь хоче модернізувати свої ракетні комплекси "Полонез" таким чином, щоб вони могли нести ядерні боєприпаси розроблені Росією. Все це попри те, що після розвалу СРСР Білорусь обіцяла бути без'ядерною державою.

Про плани Лукашенка заявив голова комісії з національної безпеки Палати представників Білорусі Геннадій Лепешко в коментарі проросійським пропагандистам, передають Новини.LIVE.

"Ядерний Полонез" та Росія

Чиновник проінформував, що Росія допомагає Білорусі оснастити ракетні комплекси ядерними спецбоєголовками. Над цим завданням вже працюють російські фахівці. 

"Я чув, що ведуть спільні розробки Росії та Білорусі для того, щоб була можливість застосування ядерного озброєння в тому числі з "Полонезів"", — зізнався білоруський чиновник.

Що таке "Полонез"

Це потужна зброя, повідомляє портал Мілітарний. Фактично — це адаптація китайського багатофункціонального комплексу GATSS, яку поставили на білоруське шасі МЗКТ-7930. На озброєння його прийняли у 2016 році.

Характеристики серйозні:

  • калібр: 301 мм;
  • дальність: до 300 км (ракета А300);
  • точність: відхилення всього 15–30 метрів завдяки супутниковій корекції.

Загроза для Києва

Ця система вже фігурувала в агресивній риториці Мінська. У 2022 році диктатор Олександр Лукашенко прямо погрожував вдарити "Полонезами" по Києву. Якщо плани з ядерної модернізації реалізують, ці погрози перейдуть на якісно інший рівень небезпеки.

Раніше ми інформували, скільки країн мають я дерну зброю і де найбільше боєголовок. У 2025 році загалом у світі  є 12 241 ядерна боє го  ловка.     

Нагадаємо, що Трамп анонсував розробку спільного плану з ядерного роззброєння — це буде проходити спільно з Китаєм та РФ.

росія Олександр Лукашенко ядерна зброя Білорусь ядерна небезпека
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
