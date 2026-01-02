Беларусь планирует с помощью РФ получить ядерные боеголовки для своих ракетных комплексов

Ракетный комплекс "Полонез". Фото: росСМИ

Беларусь хочет модернизировать свои ракетные комплексы "Полонез" таким образом, чтобы они могли нести ядерные боеприпасы разработанные Россией. Все это несмотря на то, что после развала СССР Беларусь обещала быть безъядерной державой.

О планах Лукашенко заявил председатель комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Беларуси Геннадий Лепешко в комментарии пророссийским пропагандистам, передают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

"Ядерный Полонез" и Россия

Чиновник проинформировал, что Россия помогает Беларуси оснастить ракетные комплексы ядерными спецбоеголовками. Над этой задачей уже работают российские специалисты.

"Я слышал, что ведут совместные разработки России и Беларуси для того, чтобы была возможность применения ядерного вооружения, в том числе из "Полонезов"", — признался белорусский чиновник.

Что такое "Полонез"

Это мощное оружие, сообщает портал Милитарный. Фактически — это адаптация китайского многофункционального комплекса GATSS, которую поставили на белорусское шасси МЗКТ-7930. На вооружение его приняли в 2016 году.

Характеристики серьезные:

калибр: 301 мм;

дальность: до 300 км (ракета А300);

точность: отклонение всего 15-30 метров благодаря спутниковой коррекции.

Угроза для Киева

Эта система уже фигурировала в агрессивной риторике Минска. В 2022 году диктатор Александр Лукашенко прямо угрожал ударить "Полонезами" по Киеву. Если планы по ядерной модернизации реализуют, эти угрозы перейдут на качественно другой уровень опасности.

Ранее мы информировали, сколько стран имеют ядерное оружие и где больше всего боеголовок. В 2025 году всего в мире есть 12 241 ядерная боеголовка .

Напомним, что Трамп анонсировал разработку совместного плана по ядерному разоружению — это будет проходить совместно с Китаем и РФ.