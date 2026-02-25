Кремль обвинил Британию и Францию в помощи передачи грязной бомбы Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российские чиновники в основном обошли тему годовщины большой войны против Украины, ограничившись привычными тезисами о "первопричинах", "демилитаризации" и "денацификации". Однако там внезапно решили снова раскрутить тему о "грязной бомбе" для Украины и принялись угрожать ядерным оружием.

Во вторник, 24 февраля, прошла четвертая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину, и в этот день, как заметили аналитики, официальный Кремль фактически замолчал.

Российские чиновники в основном избегали прямых заявлений о годовщине, а те, кто все же высказывался, повторяли знакомые нарративы о причинах нападения на Украину, задачах по демилитаризации, денацификации и тому подобное. Однако, ни один из них не стал комментировать о "достижениях" российских войск на фронте.

Зато в информационном поле России внезапно появился другой акцент. В Кремле начали массово комментировать заявление от Службы внешней разведки РФ, которая без доказательств утверждала, что Великобритания и Франция якобы пытаются передать Украине "грязную бомбу" или даже ядерное оружие вместе со средствами доставки.

Поэтому некоторые из них призывали нанести ядерный удар по странам, которые хотят "помочь Украине".

"Высокопоставленные российские чиновники заявили, что якобы действия Великобритании и Франции являются неприемлемыми для России и эскалационными, что создает угрозу безопасности России. Кремлевские чиновники высказывали прямые ядерные угрозы, а председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна применить ядерное оружие, включая "нестратегические" системы, против украинских целей и, "при необходимости", против "государств-поставщиков", которые являются соучастниками решения ядерного конфликта с Россией", — сообщили аналитики ISW.

В то же время в приведенной оценке отмечается, что сценарий реального применения Россией ядерного оружия остается маловероятным.

Стоит отметить, что тема о ядерной "грязной бомбе" далеко не нова. Впервые Кремль заговорил о ней в 2022 году. Позже пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова даже "рассекретила" места, где в Украине изготавливают ядерную грязную бомбу.

Тогдашний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отверг все обвинения и публично пригласил группу МАГАТЭ для проверки.

В 2023 году Мария Захарова снова вспомнила о ядерной бомбе, что якобы в Одесский порт завезли контейнеры с "ингредиентами" для ее изготовления.