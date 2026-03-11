Зеленский обсудил сотрудничество с президентом Бундестага Германии Юлией Клёкнер

Владимир Зеленский и Юлия Клёкнер. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Бундестага Германии Юлией Клёкнер. Стороны обсудили военную помощь Украине, усиление противовоздушной обороны, энергетическую поддержку и дальнейшую евроинтеграцию.

Зеленский и Клёкнер обсудили сотрудничество Украины и Германии

Глава государства поблагодарил Германию, федерального канцлера Фридриха Мерца и лично Юлию Клёкнер за поддержку Украины. Он также отметил принятую Бундестагом резолюцию к четвертой годовщине начала полномасштабного вторжения России.

"Мы благодарны также и за энергетическую поддержку в течение этой долгой, сложной зимы с сотнями вызовов в эти месяцы. И мы благодарны, что мы были не одни, свой вклад сделала и Германия. Благодарны от всех наших украинцев. И скажу откровенно, расслабляться — нет у нас просто времени на это. И мы уже подготовили планы энергетической устойчивости на следующий год", — отметил президент.

Во время встречи стороны обсудили продолжение военной помощи Украине, которая в этом году может составить рекордные 11,5 млрд евро. Особое внимание уделили усилению противовоздушной обороны и дальнейшему развитию программы PURL.

Также речь шла о расширении сотрудничества в сфере оборонной промышленности, в частности совместное производство дронов. Зеленский напомнил, что в феврале посетил первое совместное украинско-немецкое предприятие по производству беспилотников и назвал это примером реального взаимного усиления.

Отдельно стороны коснулись международной ситуации, в частности событий на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. Клёкнер подчеркнула, что эти события не повлияют на поддержку Украины со стороны Германии.

"В то время как мир смотрит в направлении Ирана, мы, немцы, смотрим в сторону Украины, мы вас не забываем. И поэтому я очень сознательно поехала сюда в этот раз для того, чтобы четко сказать, что на пятом году захватнической войны, в которой вы находитесь, мы не устаем. И мы знаем, что это не только борьба Украины. Речь о большем — о территориальной целостности, о самоопределении, о демократии. И мы также знаем: и Германия, и другие европейские страны тоже на прицеле у России", — сказала она.

Во время встречи также обсудили подготовку к следующей встрече делегаций Украины, США и России, которую пришлось отложить из-за событий вокруг Ирана. Значительное внимание уделили и европейским вопросам — вступлению Украины в Евросоюз, разблокированию 20-го пакета санкций и реализации договоренности о выделении Украине 90 млрд евро на ближайшие два года.

"Германия сделала, я думаю, один из самых сильных вкладов в то политическое решение, которое было в конце прошлого года о выделении 90 миллиардов на усиление Украины в борьбе за независимость. Спасибо", — подчеркнул Зеленский.

Визит Юлии Клёкнер в Киев

В среду, 11 марта, президент Бундестага прибыла в Украину с первым официальным визитом после избрания. В Киеве на железнодорожном вокзале ее встретил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Во время визита Клёкнер выступила в Верховной Раде. Это стало первое выступление представителя Германии перед украинским парламентом. В своей речи она подчеркнула, что Германия продолжит поддерживать Украину. Кроме того, Клёкнер подчеркнула, что президент России Владимир Путин демонстрирует пренебрежение к свободе и демократии, тогда как Украина борется за человеческое достоинство и политическую свободу.