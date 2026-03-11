Украина ожидает поддержки Германии в сфере энергетики и обороны, — Зеленский

Зеленский ответил, на какую помощь от Германии ожидает Украина
Украина надеется на дальнейшую поддержку Германии в сфере энергетики и обороны. Сейчас именно Берлин является одним из тех, кто наиболее активно помогает украинской армии.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление Президента Владимира Зеленского.
Украина ожидает помощи от Германии
Как отметил Зеленский, немецкое правительство активно поддерживает Украину. В начале года была встреча Коалиции желающих в Париже, во время которой приняли решение о гарантиях безопасности. В дальнейшем декларацию должны поддержать парламенты европейских стран на своем уровне. Украина ожидает, что Германия примет участие в гарантиях безопасности после окончания войны.
Кроме того, как отметил Зеленский, уже сейчас страна является одной из тех, кто больше всего поддерживает Вооруженные силы Украины.
"Германия — самый большой поддерживающий нашей армии. Такие решения зависят от поддержки парламентариев. Есть программа PURL, через которую у нас есть возможность покупать ракеты для систем "Петриот". Это постоянные выделения денег, по которым принимается решение на уровне и чиновников, и на уровне парламентариев. Для нас это очень важно", — отметил Зеленский.
Он также добавил, что сейчас Украина готовит план, который поможет защитить энергетику. В значительной степени он будет касаться децентрализации энергосистемы.
"Защита нужна в разных форматах: дополнительный газ и электроснабжение, построение интерконнекторов. Также нужно технически увеличивать возможности импорта из Европы на случай дефицита. Кроме этого — котельные, ветровая, солнечная генерация и многое другое. Мы рассчитываем, что будет немецкая поддержка в этом. Будет", — сообщил глава государства.
Он добавил, что не менее важно и участие Германии в переговорном процессе. Зеленский пояснил, что в этом треке речь идет и о восстановлении, безопасности и членстве Украины в ЕС.
"Каждый из этих вопросов важен, и мы рассчитываем на поддержку в них. Это зависит от парламентов, потому что это о позиции страны", — отметил Президент.
Визит президента Бундестага Германии Юлии Клёкнер в Украину
В среду, 11 марта, с визитом в Украину прибыла президент Бундестага Германии Юлия Клёкнер. Ее встретил председатель ВР Руслан Стефанчук. Он отметил, что такой визит является важным политическим сигналом солидарности с Украиной.
Во время визита в Киев Клёкнер выступила в Верховной Раде. Это стало первым случаем, когда представитель Германии произнес речь перед украинским парламентом.
Также президент Бундестага встретилась с Владимиром Зеленским. Речь шла об усилении ПВО Украины, военной помощи и энергетической поддержке. Кроме того, не обошли стороной и вопрос о дальнейшей евроинтеграции.
