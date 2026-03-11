Видео
Главная Новости дня Зеленский ответил, на какую помощь от Германии ожидает Украина

Зеленский ответил, на какую помощь от Германии ожидает Украина

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 20:32
Украина ожидает поддержки Германии в сфере энергетики и обороны, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина надеется на дальнейшую поддержку Германии в сфере энергетики и обороны. Сейчас именно Берлин является одним из тех, кто наиболее активно помогает украинской армии.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление Президента Владимира Зеленского.

Читайте также:

Украина ожидает помощи от Германии

Как отметил Зеленский, немецкое правительство активно поддерживает Украину. В начале года была встреча Коалиции желающих в Париже, во время которой приняли решение о гарантиях безопасности. В дальнейшем декларацию должны поддержать парламенты европейских стран на своем уровне. Украина ожидает, что Германия примет участие в гарантиях безопасности после окончания войны.

Кроме того, как отметил Зеленский, уже сейчас страна является одной из тех, кто больше всего поддерживает Вооруженные силы Украины.

"Германия — самый большой поддерживающий нашей армии. Такие решения зависят от поддержки парламентариев. Есть программа PURL, через которую у нас есть возможность покупать ракеты для систем "Петриот". Это постоянные выделения денег, по которым принимается решение на уровне и чиновников, и на уровне парламентариев. Для нас это очень важно", — отметил Зеленский.

Он также добавил, что сейчас Украина готовит план, который поможет защитить энергетику. В значительной степени он будет касаться децентрализации энергосистемы.

"Защита нужна в разных форматах: дополнительный газ и электроснабжение, построение интерконнекторов. Также нужно технически увеличивать возможности импорта из Европы на случай дефицита. Кроме этого — котельные, ветровая, солнечная генерация и многое другое. Мы рассчитываем, что будет немецкая поддержка в этом. Будет", — сообщил глава государства.

Он добавил, что не менее важно и участие Германии в переговорном процессе. Зеленский пояснил, что в этом треке речь идет и о восстановлении, безопасности и членстве Украины в ЕС.

"Каждый из этих вопросов важен, и мы рассчитываем на поддержку в них. Это зависит от парламентов, потому что это о позиции страны", — отметил Президент.

Визит президента Бундестага Германии Юлии Клёкнер в Украину

В среду, 11 марта, с визитом в Украину прибыла президент Бундестага Германии Юлия Клёкнер. Ее встретил председатель ВР Руслан Стефанчук. Он отметил, что такой визит является важным политическим сигналом солидарности с Украиной.

Во время визита в Киев Клёкнер выступила в Верховной Раде. Это стало первым случаем, когда представитель Германии произнес речь перед украинским парламентом.

Также президент Бундестага встретилась с Владимиром Зеленским. Речь шла об усилении ПВО Украины, военной помощи и энергетической поддержке. Кроме того, не обошли стороной и вопрос о дальнейшей евроинтеграции.

Владимир Зеленский Германия армия помощь энергетика
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
