Зеленський зробив заяву щодо конфлікту з Віктором Орбаном

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував конфлікт між Україною й Угорщиною та різку позицію прем'єра Віктора Орбана . За словами глави держави, угорський лідер фактично діє в інтересах Кремля, блокуючи рішення, важливі для України, хоча й не веде проти неї прямої військової агресії, як Володимир Путін.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю Politico.

Зеленський про конфлікт з Орбаном

Український лідер зазначив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан робить те саме, що і Путін, тільки не атакує Україну дронами й ракетами, та не відправляє військових.

Коментуючи конфлікт між Україною та Угорщиною, глава держави наголосив, що він став ширшим, оскільки мовиться про відносини Європи та Орбана.

Зеленський також нагадав , що протягом усього періоду повномасштабної війни Росії проти України Орбан блокував усі рішення, які були вигідні Україні.

"З самого початку цієї війни вони чітко заявили, що не будуть підтримувати Україну, тому що у них є справжні друзі в Росії. Вони друзі, стратегічні партнери. Це важливо для них, тому вони блокували все це. Ось чому це не особисте. Справа не в особистому. Справа в житті українців, в безпеці України та Європи", — пояснив лідер.

Водночас президент перерахував союзників Росії: Північну Корею, білоруський режим, Китай. Він додав, що вважає Орбана також її союзником.

"Він стоїть на стороні російського лідера і робить те саме: блокує все для України. Тільки одного він сьогодні не робить: не атакує ракетами й дронами нашу територію і не відправляє військових. Він блокує гроші, зброю, наш шлях до ЄС, поширює російські наративи", — наголосив Зеленський.

Крім того, він зазначив, що вважає це насамперед проблемою відносин ЄС і Орбана, оскільки він — один з лідерів блоку.

Зеленський про шантаж з боку Угорщини

Глава держави наголосив, що якщо позиція Угорщини це шантаж, то Україна реагуватиме.

Зеленський заявив, що Україна не веде прямого діалогу з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо розблокування коштів.

За словами президента, і Орбан, і прем'єр-міністр Словаччини були запрошені відвідати Україну. Зі словацьким прем'єром відбулася телефонна розмова — він погодився на дату зустрічі, але після цього зв’язок зник.

Зеленський також запропонував провести або двосторонню зустріч, або переговори у тристоронньому форматі.

Український лідер зауважив, що за повідомлення Європейської комісії, Угорщина хоче зберегти постачання російської нафти. Якщо ж Україна не транзитуватиме її, Будапешт може блокувати виділення коштів.

"Якщо це шанс, і якщо Європейський Союз не матиме жодної реакції на угорські заяви, то Україна оновить свою позицію", — наголосив президент.

Нагадаємо, що в середу, 11 березня, Угорська делегація прибула до України для перевірки стану та відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" . Перед поїздкою до Києва група заявила про наміри вести консультації з українськими посадовцями для вирішення енергетичної кризи.

У відповідь глава держави Володимир Зеленський повідомив, що йому невідомо про мету візиту . За його словами, вони характеризували це як приватну поїздку.