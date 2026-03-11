Угорці прибули до України для інспекції "Дружби" — у МЗС зробили заяву

Габор Чепек. Фото: кадр з відео

Угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком прибула до України для перевірки стану та відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Перед поїздкою до Києва група провела переговори у Братиславі і заявила про намір вести консультації з українськими посадовцями та послами для вирішення європейської енергетичної кризи.

Про це держекретар повідомив у своєму відеозверненні у Facebook в середу, 11 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Візит угорців до України

Чепек заявив, що завдання делегації — з'ясувати стан трубопроводу та створити умови для відновлення його роботи.

"Ми хочемо вести переговори не тільки з київським урядом, який відповідає за енергетику, але й з послами там, представником Європейської комісії, про те, що єдиним рішенням європейської кризи є відновлення нафтопроводу "Дружба", — сказав він у відеозверненні.

До складу делегації входять фахівець нафтової промисловості, державний керівник із досвідом у міжнародних відносинах та аналітик енергетичного ринку.

У МЗС України прокоментували візит угорців

Тим часом у Міністрестві законордонних справ України повідомили, що перебування групи з Угорщини у країні з туристичною метою та не надає їм статусу делегації.

"Ми знаємо, що сьогодні вранці на територію України заїхала група громадян Угорщини за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом", — повідомив речник МЗС Георгій Тихий, пише "Європейська правда".

Він додав, що "будь-які особи з туристичною метою можуть саме так заїхати в Україну з країн Шенгену".

"На території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх "делегацією", — повідомив Тихий.

Речник також зазначив, що в Україні можуть перебувати громадяни інших держав, "які з повагою ставляться до України і дотримуються загальних правил відвідин, зокрема з туристичною метою".

Ситуація навколо нафтопроводу "Дружба"

Наприкінці лютого Володимир Зеленський прокоментував блокування Угорщиною фінансової допомоги на 90 млрд євро через зупинку постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Президент підкреслив, що пошкодження трубопроводу спричиняє Росія, а не Україна, і порадив Орбану звертатися безпосередньо до Кремля.

27 лютого прем'єр Угорщини Віктор Орбан оголосив про створення спільної комісії з Словаччиною для оцінки стану "Дружби" та закликав допустити групу на територію України.

4 березня міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що росіяни атакували дроном один із найбільших резервуарів на трубопроводі, а "Нафтогаз" завершує дефектацію об'єкта.

Зеленський у відповідь на вимоги Угорщини та Словаччини наголосив, що Україна вже надала детальне пояснення стану "Дружби" після російських атак.