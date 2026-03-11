Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня До України прибули угорці для інспекції нафтопроводу "Дружба"

До України прибули угорці для інспекції нафтопроводу "Дружба"

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 17:25
Угорці прибули до України для інспекції "Дружби" — у МЗС зробили заяву
Габор Чепек. Фото: кадр з відео

Угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком прибула до України для перевірки стану та відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Перед поїздкою до Києва група провела переговори у Братиславі і заявила про намір вести консультації з українськими посадовцями та послами для вирішення європейської енергетичної кризи.

Про це держекретар повідомив у своєму відеозверненні у Facebook в середу, 11 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Візит угорців до України

Чепек заявив, що завдання делегації — з'ясувати стан трубопроводу та створити умови для відновлення його роботи.

"Ми хочемо вести переговори не тільки з київським урядом, який відповідає за енергетику, але й з послами там, представником Європейської комісії, про те, що єдиним рішенням європейської кризи є відновлення нафтопроводу "Дружба", — сказав він у відеозверненні.

До складу делегації входять фахівець нафтової промисловості, державний керівник із досвідом у міжнародних відносинах та аналітик енергетичного ринку.

У МЗС України прокоментували візит угорців

Тим часом у Міністрестві законордонних справ України повідомили, що перебування групи з Угорщини у країні з туристичною метою та не надає їм статусу делегації.

"Ми знаємо, що сьогодні вранці на територію України заїхала група громадян Угорщини за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом", — повідомив речник МЗС Георгій Тихий, пише "Європейська правда".

Він додав, що "будь-які особи з туристичною метою можуть саме так заїхати в Україну з країн Шенгену". 

"На території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх "делегацією", — повідомив Тихий.

Речник також зазначив, що в Україні можуть перебувати громадяни інших держав, "які з повагою ставляться до України і дотримуються загальних правил відвідин, зокрема з туристичною метою".

Ситуація навколо нафтопроводу "Дружба"

Наприкінці лютого Володимир Зеленський прокоментував блокування Угорщиною фінансової допомоги на 90 млрд євро через зупинку постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Президент підкреслив, що пошкодження трубопроводу спричиняє Росія, а не Україна, і порадив Орбану звертатися безпосередньо до Кремля.

27 лютого прем'єр Угорщини Віктор Орбан оголосив про створення спільної комісії з Словаччиною для оцінки стану "Дружби" та закликав допустити групу на територію України.

4 березня міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що росіяни атакували дроном один із найбільших резервуарів на трубопроводі, а "Нафтогаз" завершує дефектацію об'єкта.

Зеленський у відповідь на вимоги Угорщини та Словаччини наголосив, що Україна вже надала детальне пояснення стану "Дружби" після російських атак.

МЗС Угорщина Україна перевірки нафтопровід Дружба
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації