Шмигаль заявив, що Росія атакувала резервуар нафтопроводу "Дружба"

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що росіяни атакували дроном один з найбільших резервуарів нафтопроводу "Дружба". Наразі компанія "Нафтогаз" завершує дефектацію об'єкта.

Що відомо про наслідки удару РФ по нафтопроводу "Дружба"

"Стосовно ситуації з нафтопроводом "Дружба", було влучання російського дрону в один з найбільших резервуарів. Це найбільший резервуар в Європі, 75 тисяч кубометрів нафти. Там на той момент було 25 тисяч кубометрів нафти", — сказав Шмигаль.

Він поінформував, що під час пожежі частина нафти була перекачена в труби. Це зробили для того, аби уникнути масштабної техногенної та екологічної катастрофи.

За словами Шмигаля, внаслідок високої температури було пошкоджено внутрішнє обладнання. Наразі завершується дефектація.

"Цього не видно ззовні, але це великий об'єм роботи. Зараз компанія "Нафтогаз" завершує дефектацію, відповідно, після завершення буде порахований кошторис, час і необхідні засоби для того, щоб це відремонтувати і мати можливість далі фізично управляти цим нафтопроводом", — поінформував міністр.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Він розповів, що запросив Фіцо в Україну і готовий з ним поговорити щодо нафтопроводу "Дружба" (як відомо, Київ припинив постачання російської нафти після атаки РФ).

До речі, тиждень тому прем'єр Угорщини Віктор заявив, що Угорщина та Словаччина створюють спільну комісію для оцінки стану трубопроводу. Окрім того, він звернувся до Зеленського з проханням допустили цю групу на територію України.