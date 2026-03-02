Як пройшла розмова Зеленського з Фіцо — президент розкрив подробиці

Термінова новина

Днями Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Глава держави закликав політика приїхати у Київ.

Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами у понеділок, 2 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Деталі розмови Зеленського з Фіцо

Як зазначив Президент, він запросив Фіцо в Україну, на що прем'єр погодився. Однак зрештою представник Словаччини заявив, що готовий зустрітися, але в іншій країні.

"Я думаю, що це неправильно. По-перше, прем'єр-міністр погодився в Україну, а по-друге, тут розмова, тут знаходиться нафтопровід, для чого нам їхати кудись. Мені здається, що треба не в соцмережах спілкуватись, а просто приїхати і мати результат від нашої зустрічі", — зазначив Зеленський.

Новина доповнюється...