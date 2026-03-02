Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський розкрив подробиці розмови з Фіцо — про що домовилися

Зеленський розкрив подробиці розмови з Фіцо — про що домовилися

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 13:37
Як пройшла розмова Зеленського з Фіцо — президент розкрив подробиці
Термінова новина

Днями Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Глава держави закликав політика приїхати у Київ.

Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами у понеділок, 2 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Деталі розмови Зеленського з Фіцо

Як зазначив Президент, він запросив Фіцо в Україну, на що прем'єр погодився. Однак зрештою представник Словаччини заявив, що готовий зустрітися, але в іншій країні.

"Я думаю, що це неправильно. По-перше, прем'єр-міністр погодився в Україну, а по-друге, тут розмова, тут знаходиться нафтопровід, для чого нам їхати кудись. Мені здається, що треба не в соцмережах спілкуватись, а просто приїхати і мати результат від нашої зустрічі", — зазначив Зеленський.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Словаччина Роберт Фіцо нафтопровід Дружба зустріч
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації