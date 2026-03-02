Видео
Главная Новости дня Зеленский раскрыл подробности разговора с Фицо — о чем договорились

Зеленский раскрыл подробности разговора с Фицо — о чем договорились

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 13:37
Как прошел разговор Зеленского с Фицо - президент раскрыл подробности
Срочная новость

На днях Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. Глава государства призвал политика приехать в Киев.

Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами в понедельник, 2 марта, передает Новини.LIVE.

Детали разговора Зеленского с Фицо

Как отметил Президент, он пригласил Фицо в Украину, на что премьер согласился. Однако в конце концов представитель Словакии заявил, что готов встретиться, но в другой стране.

"Я думаю, что это неправильно. Во-первых, премьер-министр согласился в Украину, а во-вторых, здесь разговор, здесь находится нефтепровод, для чего нам ехать куда-то. Мне кажется, что надо не в соцсетях общаться, а просто приехать и иметь результат от нашей встречи", - отметил Зеленский.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский Словакия Роберт Фицо нефтепровод Дружба встреча
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
