Как прошел разговор Зеленского с Фицо - президент раскрыл подробности

На днях Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. Глава государства призвал политика приехать в Киев.

Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами в понедельник, 2 марта, передает Новини.LIVE.

Детали разговора Зеленского с Фицо

Как отметил Президент, он пригласил Фицо в Украину, на что премьер согласился. Однако в конце концов представитель Словакии заявил, что готов встретиться, но в другой стране.

"Я думаю, что это неправильно. Во-первых, премьер-министр согласился в Украину, а во-вторых, здесь разговор, здесь находится нефтепровод, для чего нам ехать куда-то. Мне кажется, что надо не в соцсетях общаться, а просто приехать и иметь результат от нашей встречи", - отметил Зеленский.

