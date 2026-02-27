Разговор Зеленского с Фицо - о чем шла речь

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Глава государства пригласил чиновника в Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов.

Об этом сообщили в ОП, передает Новини.LIVE.

Разговор Зеленского с Фицо

Глав государства проводит разговор с Фицо после того, как Словакия прекратила поставки аварийной электроэнергии Украине. Ранее Фицо заявлял, что ограничения отменят, если будут восстановлены поставки российской нефти через "Дружбу".

Новость дополняется...