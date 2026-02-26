Видео
Борис Джонсон назвал Венгрию и Словакию проблемой для ЕС

Борис Джонсон назвал Венгрию и Словакию проблемой для ЕС

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 11:01
ЕС может заставить Венгрию остановить импорт энергоносителей из РФ — Джонсон
Борис Джонсон. Фото архивное: УНИАН

Борис Джонсон сказал, что ЕС должен использовать свои механизмы влияния на Венгрию и Словакию, ведь Европа, по его словам, продолжает тратить около 1 млрд долларов в месяц на российские энергоресурсы. Он раскритиковал ЕС за нерешительность и отсуствие жестких решений. 

Об этом он сказал во время YES Meeting, организованного Фондом Виктора Пинчука к годовщине полномасштабного вторжения РФ, передает Новини.LIVE.

В своем выступлении Джонсон отметил, что его не оставляет удивление из-за того, что часть Европы до сих пор покупает энергоресурсы у государства-агрессора.

"Просто удивляет, как европейские страны продолжают закупать энергоресурсы в России", — сказал он, добавив, что сейчас в Европу все еще поступает около 12% нефти и газа из РФ.

По его словам, на эти закупки тратится примерно 1 млрд долларов в месяц, и "эти деньги идут просто Путину".

Отдельно политик остановился на роли Венгрии и Словакии, назвав их проблемными странами в контексте прекращения импорта из России. В то же время он убежден, что у Брюсселя есть рычаги влияния.

"Евросоюз должен иметь мощность и определенные такие рычаги, чтобы оказывать давление на Венгрию и Словакию", — заявил Джонсон.

Он также напомнил, что обе страны в свое время подвергались ударам со стороны Советского Союза, поэтому, по его мнению, они должны были бы серьезнее относиться к угрозам со стороны Москвы.

Джонсон подчеркнул, что Венгрия, по его словам, получила от ЕС значительные ресурсы и поддержку. Он упомянул и структурные фонды, и помощь аграрному сектору, после чего задал риторический вопрос: "Почему же Европа не потребует чего-то от Венгрии взамен?"

Говоря о причинах такой ситуации, бывший глава британского правительства высказал предположение, что в Европе может не хватать ощущения, что это надо быстро решать или там доминируют слишком "мирные настроения". Он также допустил, что затяжной характер войны и длительная устойчивость Украины могли породить у партнеров усталость и определенное притупление реакции.

"Возможно, это какую-то апатию у нас создало", — добавил Джонсон.

Отметим, что недавно Венгрия заблокировала передачу Украине транша кредита на 90 млрд евро. Кроме того, Венгрия постоянно блокирует любые решения для вступления Украины в ЕС.

Несколько дней назад в Словакии заявили, что больше не будут предоставлять Украине энергетическую помощь.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
