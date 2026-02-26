Відео
Борис Джонсон назвав Угорщину і Словаччину проблемою для ЄС

Борис Джонсон назвав Угорщину і Словаччину проблемою для ЄС

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 11:01
Джонсон на YES Meeting — Європа досі купує нафту й газ у Росії
Борис Джонсон. Фото архівне: УНІАН

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, заявив, що Євросоюз має достатньо важелів, аби натиснути на Угорщину та домогтися зупинки закупівель російських нафти й газу. Він розкритикував Європу за нерішучість щодо Угорщини та Словаччини. 

Про це він сказав під час YES Meeting, організованого Фондом Віктора Пінчука до річниці повномасштабного вторгнення РФ, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Борис Джонсон висловився про дружні дії Угорщини та Словаччини до Росії

У своєму виступі Джонсон наголосив, що його не полишає здивування через те, що частина Європи досі купує енергоресурси у держави-агресора.

"Просто дивує, як європейські країни продовжують закуповувати енергоресурси в Росії", — сказав він, додавши, що нині в Європу все ще надходить близько 12% нафти й газу з РФ.

За його словами, на ці закупівлі витрачають приблизно 1 млрд доларів на місяць, і "ці гроші йдуть просто Путіну".

Окремо політик зупинився на ролі Угорщини та Словаччини, назвавши їх проблемними країнами в контексті припинення імпорту з Росії. Водночас він переконаний, що в Брюсселя є важелі впливу.

"Євросоюз повинен мати потужність і певні такі важелі, щоби чинити тиск на Угорщину і Словаччину", — заявив Джонсон.

Він також нагадав, що обидві країни свого часу зазнавали ударів з боку Радянського Союзу, тому, на його думку, вони мали б серйозніше ставитися до загроз з боку Москви.

Джонсон підкреслив, що Угорщина, за його словами, отримала від ЄС значні ресурси та підтримку. Він згадав і структурні фонди, і допомогу аграрному сектору, після чого поставив риторичне запитання: "Чому ж Європа не вимагатиме чогось від Угорщини натомість?"

Говорячи про причини такої ситуації, колишній очільник британського уряду висловив припущення, що в Європі може бракувати відчуття, що це треба швидко вирішувати або там домінують надто "мирні настрої". Він також допустив, що затяжний характер війни та тривала стійкість України могли породити в партнерів втому й певне притуплення реакції.

"Можливо, це якусь апатію в нас створило", — додав Джонсон.

Зазначимо, що нещодавно Угорщина заблокувала передачу Україні траншу кредиту на 90 млрд євро. Окрім того, Угорщина постійно блокує будь-які рішення для вступу України в ЄС

Кілька днів тому в Словаччині заявили, що більше не надаватимуть Україні енергетичну допомогу

Європейський союз Угорщина Словаччина нафта газ Борис Джонсон Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Цей сайт використовує cookie-файли

