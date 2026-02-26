Джонсон на YES Meeting — Європа досі купує нафту й газ у Росії

Борис Джонсон. Фото архівне: УНІАН

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, заявив, що Євросоюз має достатньо важелів, аби натиснути на Угорщину та домогтися зупинки закупівель російських нафти й газу. Він розкритикував Європу за нерішучість щодо Угорщини та Словаччини.

Про це він сказав під час YES Meeting, організованого Фондом Віктора Пінчука до річниці повномасштабного вторгнення РФ, передає Новини.LIVE.

Борис Джонсон висловився про дружні дії Угорщини та Словаччини до Росії

У своєму виступі Джонсон наголосив, що його не полишає здивування через те, що частина Європи досі купує енергоресурси у держави-агресора.

"Просто дивує, як європейські країни продовжують закуповувати енергоресурси в Росії", — сказав він, додавши, що нині в Європу все ще надходить близько 12% нафти й газу з РФ.

За його словами, на ці закупівлі витрачають приблизно 1 млрд доларів на місяць, і "ці гроші йдуть просто Путіну".

Окремо політик зупинився на ролі Угорщини та Словаччини, назвавши їх проблемними країнами в контексті припинення імпорту з Росії. Водночас він переконаний, що в Брюсселя є важелі впливу.

"Євросоюз повинен мати потужність і певні такі важелі, щоби чинити тиск на Угорщину і Словаччину", — заявив Джонсон.

Він також нагадав, що обидві країни свого часу зазнавали ударів з боку Радянського Союзу, тому, на його думку, вони мали б серйозніше ставитися до загроз з боку Москви.

Джонсон підкреслив, що Угорщина, за його словами, отримала від ЄС значні ресурси та підтримку. Він згадав і структурні фонди, і допомогу аграрному сектору, після чого поставив риторичне запитання: "Чому ж Європа не вимагатиме чогось від Угорщини натомість?"

Говорячи про причини такої ситуації, колишній очільник британського уряду висловив припущення, що в Європі може бракувати відчуття, що це треба швидко вирішувати або там домінують надто "мирні настрої". Він також допустив, що затяжний характер війни та тривала стійкість України могли породити в партнерів втому й певне притуплення реакції.

"Можливо, це якусь апатію в нас створило", — додав Джонсон.

Зазначимо, що нещодавно Угорщина заблокувала передачу Україні траншу кредиту на 90 млрд євро. Окрім того, Угорщина постійно блокує будь-які рішення для вступу України в ЄС.

Кілька днів тому в Словаччині заявили, що більше не надаватимуть Україні енергетичну допомогу.