В ЄС не хочуть тиснути на Орбана під час виборів

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

У Європейському Союзі намагаються знайти спосіб подолати угорське блокування кредиту для України на 90 млрд євро. Водночас у європейських колах звучать застереження, що посилення тиску на прем’єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії може мати небажані наслідки.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Politico.

Реклама

Читайте також:

Чому ЄС не хоче тиснути на Орбана під час виборів

Угорщина намагається перетворити кредит для України й ширше протистояння з ЄС на політичну пастку для угорської опозиції. Це відбувається напередодні парламентських виборів 12 квітня.

Один із посадовців ЄС зазначив, що Орбан діє в Європі "обструктивно, зважаючи на вибори".

Переговори щодо надання кредиту тривають як у Єврокомісії, так і між столицями держав-членів. У середу їх продовжать під час чергової зустрічі послів ЄС. Водночас подальші кроки залишаються невизначеними.

"Є газопровід, вибори в Угорщині та нагальна потреба України в кредиті... На цьому етапі важко передбачити, як розвиватимуться події", — повідомив Politico один із дипломатів ЄС.

Водночас інший дипломат зауважив, що нині Угорщина "стала ще більш непередбачуваною, ніж зазвичай".

Зазначається, що європейських дипломатів та посадовців хвилює те, що, незалежно від своєї публічної позиції, Орбан рідко відмовляється від остаточної угоди, коли вона вже укладена.

Відтак, у своєму листі до глави Євроради Антоніу Кошти на початку тижня він навіть назвав себе "одним з найбільш дисциплінованих і послідовних членів Європейської ради". Багато хто в Брюсселі визнає, що в цьому є частка правди. Але наразі невідомо, чи буде Орбан дотримуватися тих самих правил із наближенням виборів і загрозою для своєї політичної позиції.

"Тиснути на нього під час передвиборчої кампанії може бути не найрозумнішим кроком", — сказав дипломат на умовах анонімності.

Пояснюється, що ЄС завжди може застосувати статтю 7, яка дозволяє призупинити право голосу держави-члена й обійти опозицію Угорщини щодо України. Але це може зіграти на руку передвиборчій риториці Орбана.

Іншим варіантом може бути призупинення фінансування ЄС або процедури порушення. Однак це займе час, якого Україна не має.

Україна та Орбан — які заяви лунали останнім часом

Нещодавно президент України Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, висміявши його. Лідер наголосив, що варто вже нарощувати армію, а не відрощувати живіт.

Також глава держави заявляв, що проросійські європейські політики, подібні Віктору Орбану, заслуговують на "ляпас".

Наприкінці січня цього року Орбан звинуватив Україну у втручанні у внутрішньополітичні процеси Угорщини напередодні парламентських виборів. Орбан сказав, що Київ нібито чинить тиск на Будапешт, аби досягнути вигідних для себе рішень.