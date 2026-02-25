В ЕС предупредили о рисках давления на Орбана во время выборов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

В Европейском Союзе ищут пути преодоления венгерского блокирования кредита Украине в размере 90 млрд евро. При этом в европейских кругах звучат предупреждения, что давление на премьер-министра Виктора Орбана в разгар избирательной кампании может обернуться нежелательными последствиями.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

Реклама

Читайте также:

Почему ЕС не хочет давить на Орбана во время выборов

Венгрия пытается превратить кредит для Украины и более широкое противостояние с ЕС в политическую ловушку для венгерской оппозиции. Это происходит накануне парламентских выборов 12 апреля.

Один из чиновников ЕС отметил, что Орбан действует в Европе "обструктивно, учитывая выборы".

Переговоры о предоставлении кредита продолжаются как в Еврокомиссии, так и между столицами государств-членов. В среду их продолжат во время очередной встречи послов ЕС. В то же время дальнейшие шаги остаются неопределенными.

"Есть газопровод, выборы в Венгрии и насущная потребность Украины в кредите... На этом этапе трудно предсказать, как будут развиваться события", — сообщил Politico один из дипломатов ЕС.

В то же время другой дипломат отметил, что сейчас Венгрия "стала еще более непредсказуемой, чем обычно".

Отмечается, что европейских дипломатов и чиновников волнует то, что, независимо от своей публичной позиции, Орбан редко отказывается от окончательного соглашения, когда оно уже заключено.

Поэтому в своем письме к главе Евросовета Антониу Кошты в начале недели он даже назвал себя "одним из самых дисциплинированных и последовательных членов Европейского совета". Многие в Брюсселе признают, что в этом есть доля правды. Но пока неизвестно, будет ли Орбан придерживаться тех же правил с приближением выборов и угрозой для своей политической позиции.

"Давить на него во время предвыборной кампании может быть не самым разумным шагом", — сказал дипломат на условиях анонимности.

Объясняется, что ЕС всегда может применить статью 7, которая позволяет приостановить право голоса государства-члена и обойти оппозицию Венгрии по Украине. Но это может сыграть на руку предвыборной риторике Орбана.

Другим вариантом может быть приостановление финансирования ЕС или процедуры нарушения. Однако это займет время, которого у Украины нет.

Украина и Орбан — какие заявления звучали в последнее время

Недавно президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, высмеяв его. Лидер подчеркнул, что стоит уже наращивать армию, а не отращивать живот.

Также глава государства заявлял, что пророссийские европейские политики, подобные Виктору Орбану, заслуживают "пощечину".

В конце января этого года Орбан обвинил Украину во вмешательстве во внутриполитические процессы Венгрии накануне парламентских выборов. Орбан сказал, что Киев якобы оказывает давление на Будапешт, чтобы достичь выгодных для себя решений.