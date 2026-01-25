Видео
Главная Новости дня ОП и МИД ответили на заявление Орбана о влиянии Украины на выборы

ОП и МИД ответили на заявление Орбана о влиянии Украины на выборы

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 00:02
Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы — в ОП и МИД дали ответ
Виктор Орбан. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину во вмешательстве во внутриполитические процессы своей страны накануне парламентских выборов. По его словам, Киев якобы оказывает давление на Будапешт с целью достижения выгодных для себя решений.

Об этом глава правительства Венгрии написал в своем X в субботу, 24 января.

Орбан заявил о "вмешательстве" в венгерские выборы

Премьер заявил, что "украинцы перешли в наступление, угрожая и вмешиваясь в избирательный процесс Венгрии". По его мнению, основной целью таких действий является обеспечение финансирования Украины и ускорение ее интеграции в Европейский Союз.

"Наше патриотическое правительство четко говорит "нет". Мы не хотим, чтобы деньги венгерских семей направлялись в Украину, и не желаем, чтобы Венгрию втянули в войну", — подчеркнул Орбан.

Ответ Офиса президента и МИД Украины

Под публикацией Орбана в соцсети оставил красноречивый комментарий советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. Он опубликовал фото купюры 100 российских рублей.

У ОП відповіли на заяви Орбана
Комментарий Дмитрия Литвина. Фото: скриншот с X

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также резко раскритиковал в своем X премьер-министра Венгрии в ответ на его заявления. Глава МИД связал позицию Орбана по блокированию евроинтеграции Украины с интересами Кремля. По словам Сибиги, такая политика вредит не только Украине, но и самой Венгрии и ее гражданам.

"Когда Виктор Орбан говорит, что не допустит вступления Украины в ЕС в течение следующих 100 лет, он на самом деле говорит не с украинским государством. В первую очередь, он говорит это этническим венграм на Закарпатье. Это звучит как фрейдистская ошибка, со ссылкой на мирный договор, подписанный более 100 лет назад, который был трагическим для венгров. Это верх вашего цинизма", — отметил министр.

Глава украинского МИД подчеркнул, что Россия не заинтересована в прекращении войны, а действия венгерского премьера, по его мнению, играют на руку Москве.

"Путин не хочет мира, а желает продолжения войны. Поэтому, блокируя вступление Украины в ЕС, Орбан выполняет прихоть Путина, блокирует восстановление мира в ЕС и делает Венгрию сообщником кремлевского режима", — заявил Сибига.

В своем заявлении министр также использовал жесткие исторические параллели, сравнив действия Орбана с деятелями времен Второй мировой войны.

"Сегодня Орбан действует уже даже не как Миклош Хорти, а как приспешник Гитлера Ференц Салаши. Это урок из Второй мировой войны", — сказал он.

В завершение Сибига подчеркнул, что, по его убеждению, Венгрия не должна "снова оказаться на неправильной стороне истории", а будущее страны будет определять сам венгерский народ.

"Венгерский народ — это народ достоинства и свободы... а не Орбана", — резюмировал глава МИД Украины.

Напомним, ранее Андрей Сибига ответил Орбану на упреки о вступлении Украины в ЕС.

А также президент Украины Владимир Зеленский резко высказался об Орбане и заявил, что тот заслуживает "пощечины".

Офис президента выборы МИД Андрей Сибига Венгрия Виктор Орбан
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
