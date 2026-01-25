Відео
Головна Новини дня ОП і МЗС відповіли на заяву Орбана про втручання України у вибори

ОП і МЗС відповіли на заяву Орбана про втручання України у вибори

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 00:02
Орбан звинуватив Україну у втручання у вибори ​— у ОП і МЗС дали відповідь ​
Віктор Орбан. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у внутрішньополітичні процеси своєї країни напередодні парламентських виборів. За його словами, Київ нібито чинить тиск на Будапешт з метою досягнення вигідних для себе рішень.

Про це очільник уряду Угорщини написав у своєму X в суботу, 24 січня.

Читайте також:

Орбан заявив про "втручання" в угорські вибори

Прем'єр заявив, що "українці перейшли в наступ, погрожуючи та втручаючись у виборчий процес Угорщини". На його думку, основною метою таких дій є забезпечення фінансування України та прискорення її інтеграції до Європейського Союзу.

"Наш патріотичний уряд чітко каже "ні". Ми не хочемо, щоб гроші угорських сімей надсилалися до України, і не бажаємо, щоб Угорщину втягнули у війну", — підкреслив Орбан.

Відповідь Офісу президента та МЗС України

Під публікацією Орбана у соцмережі залишив промовистий коментар радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин. Він опублікував фото купюри 100 російських рублів.

У ОП відповіли на заяви Орбана
Коментар Дмитра Литвина. Фото: скриншот з X

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також різко розкритикував у своєму X прем'єр-міністра Угорщини у відповідь на його заяви. Глава МЗС пов'язав позицію Орбана щодо блокування євроінтеграції України з інтересами Кремля. За словами Сибіги, така політика шкодить не лише Україні, а й самій Угорщині та її громадянам.

"Коли Віктор Орбан каже, що не допустить вступу України до ЄС протягом наступних 100 років, він насправді говорить не з українською державою. В першу чергу, він говорить це етнічним угорцям на Закарпатті. Це звучить як фрейдистська помилка, з посиланням на мирний договір, підписаний понад 100 років тому, який був трагічним для угорців. Це верх вашого цинізму", — зазначив міністр.

Глава українського МЗС підкреслив, що Росія не зацікавлена у припиненні війни, а дії угорського прем'єра, на його думку, грають на руку Москві.

"Путін не хоче миру, а бажає продовження війни. Тому, блокуючи вступ України до ЄС, Орбан виконує забаганку Путіна, блокує відновлення миру в ЄС та робить Угорщину спільником кремлівського режиму", — заявив Сибіга.

У своїй заяві міністр також використав жорсткі історичні паралелі, порівнявши дії Орбана з діячами часів Другої світової війни.

"Сьогодні Орбан діє вже навіть не як Міклош Хорті, а як посіпака Гітлера Ференц Салаші. Це урок з Другої світової війни", — сказав він.

На завершення Сибіга підкреслив, що, на його переконання, Угорщина не повинна "знову опинитися на неправильному боці історії", а майбутнє країни визначатиме сам угорський народ.

"Угорський народ — це народ гідності та свободи… а не Орбана", — резюмував глава МЗС України.

Нагадаємо, раніше Андрій Сибіга відповів Орбану на закиди про вступ України в ЄС.

А також президент України Володимир Зеленський різко висловився про Орбана та заявив, що той заслуговує "ляпаса".

Офіс президента вибори МЗС Андрій Сибіга Угорщина Віктор Орбан
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
