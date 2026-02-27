Розмова Зеленського з Фіцо — про що йшлося

Зеленський провів розмову з прем'єром Словаччини Фіцо — деталі
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Глава держави запросив посадовця в Україну для обговорення всіх наявних питань.
Про це повідомили в Офісі Президента України, передає Новини.LIVE.
Розмова Зеленського з Фіцо
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Робертом Фіцо. Глава держави поспілкувався з представником Словаччини на тлі того, що країна припинила постачання аварійної електроенергії Україні.
Як зазначили у Офісі Президента, Зеленський запросив Фіцо під час розмови у Київ. Зазначається, що саме у столиці України мають обговорити всі наявні питання.
Що відомо про припинення постачання електрики зі Словаччини
В суботу, 21 лютого, Угорщина та Словаччина пригрозили Україні, зазначивши, що постачання електрики для України буде перекрито, якщо транзит російської нафти через "Дружбу" не запрацює знову.
На таку заяву відреагували в українському МЗС. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Україна не приймає цих ультиматумів та вважає їх шантажем.
Вже у понеділок, 23 лютого, Словаччина ухвалила рішення зупинити постачання електроенергії в Україну. Фіцо зазначив, що Київ не отримає відповіді на прохання про допомогу у стабілізації української енергомережі.
Водночас в Укренерго, коментуючи таке рішення, зазначили, що компанія не отримувала офіційних документів про розірвання відповідного договору. Крім того, припинення аварійного постачання електроенергії, як наголосили в Укренерго, не матиме впливу на ситуацію в енергосистемі.
