Розмова Зеленського з Фіцо — про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Глава держави запросив посадовця в Україну для обговорення всіх наявних питань.

Про це повідомили в Офісі Президента України, передає Новини.LIVE.

Розмова Зеленського з Фіцо

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Робертом Фіцо. Глава держави поспілкувався з представником Словаччини на тлі того, що країна припинила постачання аварійної електроенергії Україні.

Як зазначили у Офісі Президента, Зеленський запросив Фіцо під час розмови у Київ. Зазначається, що саме у столиці України мають обговорити всі наявні питання.

Що відомо про припинення постачання електрики зі Словаччини

В суботу, 21 лютого, Угорщина та Словаччина пригрозили Україні, зазначивши, що постачання електрики для України буде перекрито, якщо транзит російської нафти через "Дружбу" не запрацює знову.

На таку заяву відреагували в українському МЗС. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Україна не приймає цих ультиматумів та вважає їх шантажем.

Вже у понеділок, 23 лютого, Словаччина ухвалила рішення зупинити постачання електроенергії в Україну. Фіцо зазначив, що Київ не отримає відповіді на прохання про допомогу у стабілізації української енергомережі.

Водночас в Укренерго, коментуючи таке рішення, зазначили, що компанія не отримувала офіційних документів про розірвання відповідного договору. Крім того, припинення аварійного постачання електроенергії, як наголосили в Укренерго, не матиме впливу на ситуацію в енергосистемі.