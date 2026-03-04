Шмыгаль озвучил последствия атаки РФ по резервуару нефтепровода "Дружба"

Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что россияне ударом дроном по одному из крупнейших резервуаров нефтепровода "Дружба" — нанесли объекту ущерб. На данный момент идет завершается по работа по его дефектации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Офиса президента Украины.

"Относительно ситуации с нефтепроводом "Дружба", было попадание российского дрона в один из крупнейших резервуаров. Это самый большой резервуар в Европе, 75 тысяч кубометров нефти. Там на тот момент было 25 тысяч кубометров нефти", — сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что во время пожара часть нефти была перекачана в трубы. Это сделали для того, чтобы избежать масштабной техногенной и экологической катастрофы.

По словам Шмыгаля, в результате высокой температуры было повреждено внутреннее оборудование. Сейчас завершается дефектация.

"Этого не видно снаружи, но это большой объем работы. Сейчас компания "Нафтогаз" завершает дефектацию, соответственно, после завершения будет посчитана смета, время и необходимые средства для того, чтобы это отремонтировать и иметь возможность дальше физически управлять этим нефтепроводом", — сообщил министр.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Он рассказал, что пригласил Фицо в Украину и готов с ним поговорить по нефтепроводу "Дружба" (как известно, Киев прекратил поставки российской нефти после атаки РФ).

Кстати, неделю назад премьер Венгрии Виктор заявил, что Венгрия и Словакия создают совместную комиссию для оценки состояния трубопровода. Кроме того, он обратился к Зеленскому с просьбой допустить эту группу на территорию Украины.