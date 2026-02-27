Проверка "Дружбы" — Орбан и Фицо договорились о совместной комиссии

Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Венгрия и Словакия требуют от Украины предоставить доступ на нефтепровод "Дружба". Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не верит в техническую неисправность трубопровода.

Об этом Виктор Орбан сообщил на своей странице в Facebook, передает Новини.LIVE.

По словам Орбана, украинская сторона объясняет невозможность возобновить работу нефтепровода техническими причинами, и он считает это рисками для энергетической безопасности Венгрии и Словакии. В то же время венгерский премьер заявил, что Будапешт и Братислава не согласны с такой аргументацией и считают, что технических препятствий нет.

"Насколько известно Словакии и Венгрии, это не соответствует действительности, технических препятствий нет, трубопровод закрыли исключительно по политическим соображениям", — сказал Орбан.

На этом фоне он сообщил, что с Фицо согласовали формат проверки, который должен дать ответ на вопрос о реальном положении дел непосредственно на месте.

Отдельно Орбан обратился к президенту Украины с просьбой обеспечить возможность такой проверки. Он призвал Владимира Зеленского согласовать въезд комиссии на территорию Украины и создать условия, необходимые для ее работы.

Отметим, что в декабре 2025 года на нефтепроводе "Дружба" прогремел мощный взрыв. После этого инцидента цены на нефть резко выросли.

На фоне проблем в работе нефтепровода "Дружба" Словакия ограничила экспорт электроэнергии в Украину, но в Укрэнерго объяснили, как это повлияет на работу энергосистемы.

Отдельно глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к Венгрии с объяснениями относительно работы нефтепровода