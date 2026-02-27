Угорщина та Словаччина анонсували виїзд комісії на перевірку нафтопроводу "Дружба"

Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

У п'ятницю, 27 февраля, Віктор Орбан заявив, що Угорщина та Словаччина створюють спільну комісію для виїзду на місце й оцінки стану трубопроводу "Дружба", а також звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням допустити цю групу на територію України.

Про це Віктор Орбан повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Новини.LIVE.

За словами Орбана, українська сторона пояснює неможливість відновити роботу нафтопроводу технічними причинами, і він вважає це ризиками для енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини. Водночас угорський прем'єр заявив, що Будапешт і Братислава не погоджуються з такою аргументацією та вважають, що технічних перешкод немає.

"Наскільки відомо Словаччині та Угорщині, це не відповідає дійсності, технічних перешкод немає, трубопровід закрили виключно з політичних міркувань" — сказав Орбан.

На цьому тлі він повідомив, що з Фіцо погодили формат перевірки, який має дати відповідь на питання про реальний стан справ безпосередньо на місці.

Окремо Орбан звернувся до президента України з проханням забезпечити можливість такої перевірки. Він закликав Володимира Зеленського погодити в'їзд комісії на територію України та створити умови, необхідні для її роботи.

Зазначимо, що у грудні 2025 року на нафтопроводі "Дружба" пролунав потужний вибух. Після цього інциденту ціни на нафту різко виросли.

На тлі проблем в роботі нафтопроводу "Дружба" Словаччина обмежила експорт електроенергії в Україну, але в Укренерго пояснили, як це вплине на роботу енергосистеми.

Окремо голова МЗС України Андрій Сибіга звернувся до Угорщини із поясненнями щодо роботи нафтопроводу