Головна Новини дня Орбан і Фіцо домовилися про перевірку нафтопроводу "Дружба"

Орбан і Фіцо домовилися про перевірку нафтопроводу "Дружба"

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 14:52
Угорщина та Словаччина анонсували виїзд комісії на перевірку нафтопроводу "Дружба"
Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

У п'ятницю, 27 февраля, Віктор Орбан заявив, що Угорщина та Словаччина створюють спільну комісію для виїзду на місце й оцінки стану трубопроводу "Дружба", а також звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням допустити цю групу на територію України.

Про це Віктор Орбан повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Новини.LIVE.

За словами Орбана, українська сторона пояснює неможливість відновити роботу нафтопроводу технічними причинами, і він вважає це ризиками для енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини. Водночас угорський прем'єр заявив, що Будапешт і Братислава не погоджуються з такою аргументацією та вважають, що технічних перешкод немає.

"Наскільки відомо Словаччині та Угорщині, це не відповідає дійсності, технічних перешкод немає, трубопровід закрили виключно з політичних міркувань" — сказав Орбан.

На цьому тлі він повідомив, що з Фіцо погодили формат перевірки, який має дати відповідь на питання про реальний стан справ безпосередньо на місці.

Окремо Орбан звернувся до президента України з проханням забезпечити можливість такої перевірки. Він закликав Володимира Зеленського погодити в'їзд комісії на територію України та створити умови, необхідні для її роботи.

Зазначимо, що у грудні 2025 року на нафтопроводі "Дружба" пролунав потужний вибух. Після цього інциденту ціни на нафту різко виросли

На тлі проблем в роботі нафтопроводу "Дружба" Словаччина обмежила експорт електроенергії в Україну, але в Укренерго пояснили, як це вплине на роботу енергосистеми.

Окремо голова МЗС України Андрій Сибіга звернувся до Угорщини із поясненнями щодо роботи нафтопроводу

Угорщина Словаччина Віктор Орбан Роберт Фіцо нафтопровід Дружба
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
