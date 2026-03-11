Видео
Главная Новости дня МИД сообщили детали визита венгерской группы в Украину

МИД сообщили детали визита венгерской группы в Украину

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 17:25
Венгерская делегация прибыла в Украину для проверки "Дружбы" — в МИД прокомментировали
Габор Чепек. Фото: кадр из видео

Венгерская делегация во главе с государственным секретарем Министерства энергетики Габором Чепеком прибыла в Украину для проверки состояния и восстановления работы нефтепровода "Дружба". Перед поездкой в Киев группа провела переговоры в Братиславе и заявила о намерении вести консультации с украинскими чиновниками и послами для решения европейского энергетического кризиса.

Об этом госсекретарь сообщил в своем видеообращении в Facebook в среду, 11 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Визит венгров в Украину

Чепек заявил, что задача делегации — выяснить состояние трубопровода и создать условия для возобновления его работы.

"Мы хотим вести переговоры не только с киевским правительством, которое отвечает за энергетику, но и с послами там, представителем Европейской комиссии, о том, что единственным решением европейского кризиса является восстановление нефтепровода "Дружба", — сказал он в видеообращении.

В состав делегации входят специалист нефтяной промышленности, государственный руководитель с опытом в международных отношениях и аналитик энергетического рынка.

В МИД Украины прокомментировали визит венгров

Между тем в Министрестве законордонних дел Украины сообщили, что пребывание группы из Венгрии в стране с туристической целью и не предоставляет им статуса делегации.

"Мы знаем, что сегодня утром на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии по общим правилам для всех граждан стран Шенгенской зоны, пользуясь безвизом", — сообщил представитель МИД Георгий Тихий, пишет "Европейская правда".

Он добавил, что "любые лица с туристической целью могут именно так заехать в Украину из стран Шенгена".

"На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно некорректно называть их "делегацией", — сообщил Тихий.

Спикер также отметил, что в Украине могут находиться граждане других государств, "которые с уважением относятся к Украине и придерживаются общих правил посещения, в частности с туристической целью".

Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба"

В конце февраля Владимир Зеленский прокомментировал блокирование Венгрией финансовой помощи на 90 млрд евро из-за остановки поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Президент подчеркнул, что повреждение трубопровода вызвано Россией, а не Украиной, и посоветовал Орбану обращаться напрямую к Кремлю.

27 февраля премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о создании совместной комиссии со Словакией для оценки состояния "Дружбы" и призвал допустить группу на территорию Украины.

4 марта министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что россияне атаковали дроном один из крупнейших резервуаров на трубопроводе, а "Нафтогаз" завершает дефектацию объекта.

Зеленский в ответ на требования Венгрии и Словакии отметил, что Украина уже предоставила детальное объяснение состояния "Дружбы" после российских атак.

МИД Венгрия Украина проверки нефтепровод Дружба
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
