Зеленский отреагировал на призыв Орбана проверить состояние Дружбы

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался по поводу требования Венгрии проверить состояние нефтепровода "Дружба" иностранными специалистами. Лидер подчеркнул, что Украина уже докладывала о нынешнем состоянии нефтепровода.

Заявление Зеленского по проверке состояния нефтепровода "Дружба"

Украинский лидер подчеркнул, что Украина не блокирует доступ представителей Европейской комиссии к нефтепроводу. Однако он считает достаточным то, что Украина подтвердила факты разрушения.

"У нас независимое государство, у нас есть нефтепровод, его Россия разрушила неоднократно... И когда хотят нас проверять, мы четко сказали, что есть разрушение. Я не думаю, что представители ЕС нам не доверяют. Я думаю, достаточно нашего слова...

Я встречаюсь с лидером одной из стран и спрашиваю: можете ли вы нам дать ракеты для Patriot? А он говорит — у нас на складах осталось очень мало. И я что-то не помню, чтобы сказал: можно я тогда приеду к тебе, зайду на склад и проверю, правду ты говоришь или нет", — пояснил Зеленский.

В то же время он отметил, что Россия неоднократно атаковала нефтепровод, и Украина уже объясняла партнерам, какое он состояние имеет сейчас.

Зеленский о блокировании Орбаном помощи Украине

Зеленский отметил, что помощь для Украины от ЕС фактически блокирует один человек. Речь идет о 90 млрд евро, которые блокирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд и у украинских воинов будет оружие. Мы понимаем, что мы не имеем альтернативы этим деньгам. Мы понимаем, что эти деньги заблокированы одним человеком. Официально здесь нет никаких секретов", — сказал лидер, вероятно, имея в виду Орбана.

Президент добавил, что Украина назвала дату технических решений по восстановлению "Дружбы", однако он выразил сомнение, что этого будет достаточно для Орбана.

Недавно министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал о последствиях атаки РФ на один из крупнейших резервуаров нефтепровода "Дружба". Он отметил, что "Нафтогаз" уже завершает дефектацию объекта.

Напомним, что 27 февраля Виктор Орбан заявил, что Венгрия и Словакия создают совместную комиссию для выезда на место и оценки состояния трубопровода "Дружба". Он призвал Зеленского допустить эту группу.

В конце февраля 2026 года Зеленский прокомментировал блокирование Венгрией финансовой помощи на 90 млрд евро. Это произошло из-за прекращения поставок российской нефти через "Дружбу". Тогда президент подчеркнул, что трубопровод "Дружба" уничтожает Россия, а не Украина. Поэтому он посоветовал Орбану обращаться к Путину.