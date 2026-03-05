Зеленський відповів Орбану на вимогу перевірити нафтопровід Дружба

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відповів на вимоги Угорщини та Словаччини допустити іноземних спеціалістів до нафтопроводу "Дружба" для перевірки його стану. Глава держави зазначив, що Україна вже пояснювала партнерам, який стан має нафтопровід після атак Росії.

Заява Зеленського щодо перевірки стану нафтопроводу "Дружба"

Український лідер наголосив, що Україна не блокує доступ представників Європейської комісії до нафтопроводу. Однак він вважає достатнім те, що Україна підтвердила факти руйнування.

"У нас незалежна держава, в нас є нафтопровід, його Росія зруйнувала неодноразово... І коли хочуть нас перевіряти, ми чітко сказали, що є руйнація. Я не думаю, що представники ЄС нам не довіряють. Я думаю, достатньо нашого слова...

Я зустрічаюся з лідером однієї з країн і питаю: чи можете ви нам дати ракети для Patriot? А він каже — у нас на складах залишилося дуже мало. І я щось не пам'ятаю, щоб сказав: можна я тоді приїду до тебе, зайду на склад і перевірю, правду ти говориш, чи ні", — пояснив Зеленський.

Водночас він наголосив, що Росія неодноразово атакувала нафтопровід, і Україна вже пояснювала партнерам, який він стан має зараз.

Зеленський про блокування Орбаном допомоги Україні

Зеленський зазначив, що допомогу для України від ЄС фактично блокує одна людина. Мовиться про 90 млрд євро, які блокує прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Сподіваємось, що одна особа в Євросоюзі не блокуватиме 90 млрд і в українських воїнів буде зброя. Ми розуміємо, що ми не маємо альтернативи цим грошам. Ми розуміємо, що ці гроші заблоковані однією людиною. Офіційно тут немає жодних секретів", — сказав лідер, ймовірно, маючи на увазі Орбана.

Президент додав, що Україна назвала дату технічних рішень щодо відновлення "Дружби", однак він висловив сумнів, що цього буде достатня для Орбана.

Нещодавно міністр енергетики Денис Шмигаль розповів про наслідки атаки РФ на один з найбільших резервуарів нафтопроводу "Дружба". Він зазначив, що "Нафтогаз" вже завершує дефектацію об'єкта.

Нагадаємо, що 27 лютого Віктор Орбан заявив, що Угорщина та Словаччина створюють спільну комісію для виїзду на місце й оцінки стану трубопроводу "Дружба". Він закликав Зеленського допустити цю групу.

Наприкінці лютого 2026 року Зеленський прокоментував блокування Угорщиною фінансової допомоги на 90 млрд євро. Це сталося через припинення постачання російської нафти через "Дружбу". Тоді президент наголосив, що трубопровід "Дружба" знищує Росія, а не Україна. Відтак він порадив Орбану звертатися до Путіна.