Візит міністра енергетики Угорщини — Україна відклала зустріч

Україна відтермінувала візит заступника міністра енергетики Угорщини. У МЗС зазначили, що запропоновані Габором Цепеком терміни зустрічі є неприйнятними.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на власні джерела у МЗС.

МЗС запропонувала угорській стороні узгодити дипломатичними каналами нові терміни здійснення візиту угорської делегації.

Водночас глава МЗС Угорщини Сійярто звинуватив Володимира Зеленського у брехні. Це сталося після слів глави держави про те, що він не знає, що робить угорська делегація в Україні.

"Зеленський стверджує, що не знав про приїзд угорської делегації до України, оскільки угорський уряд не узгодив візит з Міністерством закордонних справ України. А яка реальність? Вчора ми вже офіційно повідомили українцям, що під керівництвом заступника міністра енергетики Габора Цепека угорська делегація відвідає Україну з метою перевірки стану нафтопроводу "Дружба", а також попросили про зустріч з міністром енергетики України", — написав Сійярто.

