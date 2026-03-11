Відео
Відео

Головна Новини дня Україна відклала візит заступника міністра енергетики Угорщини

Україна відклала візит заступника міністра енергетики Угорщини

Дата публікації: 11 березня 2026 22:15
Візит міністра енергетики Угорщини — Україна відклала зустріч
Термінова новина

Україна відтермінувала візит заступника міністра енергетики Угорщини. У МЗС зазначили, що запропоновані Габором Цепеком терміни зустрічі є неприйнятними.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на власні джерела у МЗС.

МЗС запропонувала угорській стороні узгодити дипломатичними каналами нові терміни здійснення візиту угорської делегації.

Водночас глава МЗС Угорщини Сійярто звинуватив Володимира Зеленського у брехні. Це сталося після слів глави держави про те, що він не знає, що робить угорська делегація в Україні.

"Зеленський стверджує, що не знав про приїзд угорської делегації до України, оскільки угорський уряд не узгодив візит з Міністерством закордонних справ України. А яка реальність? Вчора ми вже офіційно повідомили українцям, що під керівництвом заступника міністра енергетики Габора Цепека угорська делегація відвідає Україну з метою перевірки стану нафтопроводу "Дружба", а також попросили про зустріч з міністром енергетики України", — написав Сійярто.

Новина доповнюється...

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
