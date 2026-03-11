Відео
Україна
Зеленський заявив, що ЄС хоче знати терміни відновлення "Дружби"

Зеленський заявив, що ЄС хоче знати терміни відновлення "Дружби"

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 20:07
Європа хоче знати, коли можуть відновити роботу нафтогону "Дружба" — заява Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Керівники Євросоюзу хочуть дізнатися, коли може бути відновлена робота нафтогону "Дружба". Україна повинна указати дату можливого відновлення.

Заяву Президента України Володимира Зеленського про це цитує "Укрінформ", передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Європа хоче знати про дату відновлення роботи "Дружби"

Як зауважив глава держави, керівники ЄС хочуть знати терміни можливого відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

"Ми проговорюємо це питання (Можливе відновлення роботи нафтогону "Дружба", — Ред.) з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а також із Президентом Євроради Антоніу Коштою", — зазначив Зеленський.

Він додав, що під час останніх телефонних розмов, Україна та ЄС домовилися про те, що Київ повинен надати лідерам Євросоюзу дату можливого відновлення.

"Мається на увазі, коли буде можливість відновлення з точки зору технічних процесів, з точки зору дат. Наш НАК "Нафтогаз" на зв'язку, вони цим займаються", — зазначив глава держави.

Зеленський додав, що раніше "Нафтогаз" повідомляв, що відновити постачання нафти можна за півтора-два місяці.

"Але ми повинні знати, що це відновиться тільки можливість (Постачання нафти. — Ред.). Ми не говоримо про відновлення з резервуарів, якщо відновлювати також те, що було зруйновано ракетами, там найбільший резервуар у Центральній Європі", — наголосив Президент.

Угорщина хоче перевірити стан "Дружби"

Сьогодні, 11 березня, в Україну прибула делегація з Угорщини. Як зазначив державний секретар Міністерства енергетики Габор Чепек, основна мета візиту — перевірити стан нафтопроводу "Дружба".

Водночас глава держави Володимир Зеленський заявив, що не знає про наміри угорської делегації. Він зауважив, що Міністерство закордонних справ повідомило про те, що "приїхали люди". Однак, за словами Зеленського, візит охарактеризували як "приватну поїздку".

Володимир Зеленський Європейський союз нафта відновлення нафтопровід Дружба
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
