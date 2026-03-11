Европа хочет знать, когда могут возобновить работу нефтепровода "Дружба" - заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Лидеры Европейского Союза хотят, чтобы Украина сообщила о возможных сроках возобновления работы нефтепровода "Дружба". Сейчас Киев работает над этим.

Заявление Президента Украины Владимира Зеленского об этом цитирует "Укринформ", передает Новини.LIVE.

Европа хочет знать о дате возобновления работы "Дружбы"

Как отметил глава государства, руководители ЕС хотят знать сроки возможного возобновления работы нефтепровода "Дружба".

"Мы проговариваем этот вопрос (Возможное возобновление работы нефтепровода "Дружба". — Ред.) с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с Президентом Евросовета Антониу Коштой", — отметил Зеленский.

Он добавил, что во время последних телефонных разговоров, Украина и ЕС договорились о том, что Киев должен предоставить лидерам Евросоюза дату возможного восстановления.

"Имеется в виду, когда будет возможность восстановления с точки зрения технических процессов, с точки зрения дат. Наш НАК "Нафтогаз" на связи, они этим занимаются", — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что ранее "Нафтогаз" сообщал, что возобновить поставки нефти можно за полтора-два месяца.

"Но мы должны знать, что это возобновится только возможность (Поставки нефти. — Ред.). Мы не говорим о восстановлении из резервуаров, если восстанавливать также то, что было разрушено ракетами, там самый большой резервуар в Центральной Европе", — подчеркнул Президент.

Венгрия хочет проверить состояние "Дружбы"

Сегодня, 11 марта, в Украину прибыла делегация из Венгрии. Как отметил государственный секретарь Министерства энергетики Габор Чепек, основная цель визита — проверить состояние нефтепровода "Дружба".

В то же время глава государства Владимир Зеленский заявил, что не знает о намерениях венгерской делегации. Он отметил, что Министерство иностранных дел сообщило о том, что "приехали люди". Однако, по словам Зеленского, визит охарактеризовали как "частную поездку".