Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЕС хочет знать, когда возобновят работу «Дружбы», — Зеленский

ЕС хочет знать, когда возобновят работу «Дружбы», — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 20:07
Европа хочет знать, когда могут возобновить работу нефтепровода "Дружба" - заявление Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Лидеры Европейского Союза хотят, чтобы Украина сообщила о возможных сроках возобновления работы нефтепровода "Дружба". Сейчас Киев работает над этим.

Заявление Президента Украины Владимира Зеленского об этом цитирует "Укринформ", передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Европа хочет знать о дате возобновления работы "Дружбы"

Как отметил глава государства, руководители ЕС хотят знать сроки возможного возобновления работы нефтепровода "Дружба".

"Мы проговариваем этот вопрос (Возможное возобновление работы нефтепровода "Дружба". — Ред.) с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с Президентом Евросовета Антониу Коштой", — отметил Зеленский.

Он добавил, что во время последних телефонных разговоров, Украина и ЕС договорились о том, что Киев должен предоставить лидерам Евросоюза дату возможного восстановления.

"Имеется в виду, когда будет возможность восстановления с точки зрения технических процессов, с точки зрения дат. Наш НАК "Нафтогаз" на связи, они этим занимаются", — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что ранее "Нафтогаз" сообщал, что возобновить поставки нефти можно за полтора-два месяца.

"Но мы должны знать, что это возобновится только возможность (Поставки нефти. — Ред.). Мы не говорим о восстановлении из резервуаров, если восстанавливать также то, что было разрушено ракетами, там самый большой резервуар в Центральной Европе", — подчеркнул Президент.

Венгрия хочет проверить состояние "Дружбы"

Сегодня, 11 марта, в Украину прибыла делегация из Венгрии. Как отметил государственный секретарь Министерства энергетики Габор Чепек, основная цель визита — проверить состояние нефтепровода "Дружба".

В то же время глава государства Владимир Зеленский заявил, что не знает о намерениях венгерской делегации. Он отметил, что Министерство иностранных дел сообщило о том, что "приехали люди". Однако, по словам Зеленского, визит охарактеризовали как "частную поездку".

Владимир Зеленский Европейский союз нефть восстановление нефтепровод Дружба
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации