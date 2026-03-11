Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня Зеленский назвал приезд венгерской делегации частным визитом

Зеленский назвал приезд венгерской делегации частным визитом

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 17:55
Визит делегации с Венгрии в Украину — Зеленский заявил, что не знает цель
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Facebook/president.gov.ua

В Украину в среду, 11 марта, прибыла делегация из Венгрии. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что не располагает информацией о цели визита.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на "Укрінформ".

Читайте также:

Зеленский о визите венгров в Украину

Как отметил государственный секретарь Министерства энергетики Венгрии Габор Чепек, делегация прибыла в Украину, чтобы проверить состояние и возможность восстановления работы нефтепровода "Дружба". В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает о цели визита представителей Венгрии.

"В министерстве иностранных дел мне сказали, что приехали люди. Они охарактеризовали это как частную поездку", — рассказал глава государства.

Ситуация с нефтепроводом "Дружба"

В феврале этого года премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о создании комиссии вместе со Словакией для оценки состояния трубопровода "Дружба". Он также обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы Киев допустил группу на территорию Украины.

В то же время украинский лидер заявил, что Украина уже объясняла партнерам, в каком состоянии нефтепровод после атак России. В то же время он добавил, что Киев не блокирует доступ представителей Европейской комиссии к нефтепроводу.

Из-за прекращения поставок российской нефти через "Дружбу" Венгрия заблокировала 90-миллиардный пакет финансовой поддержки. В ответ Зеленский посоветовал Орбану обращаться к Владимиру Путину, ведь это именно Россия уничтожает трубопровод.

Владимир Зеленский делегация Венгрия политики визит
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
