Визит делегации с Венгрии в Украину — Зеленский заявил, что не знает цель

Зеленский назвал приезд венгерской делегации частным визитом
В Украину в среду, 11 марта, прибыла делегация из Венгрии. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что не располагает информацией о цели визита.
Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на "Укрінформ".
Зеленский о визите венгров в Украину
Как отметил государственный секретарь Министерства энергетики Венгрии Габор Чепек, делегация прибыла в Украину, чтобы проверить состояние и возможность восстановления работы нефтепровода "Дружба". В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает о цели визита представителей Венгрии.
"В министерстве иностранных дел мне сказали, что приехали люди. Они охарактеризовали это как частную поездку", — рассказал глава государства.
Ситуация с нефтепроводом "Дружба"
В феврале этого года премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о создании комиссии вместе со Словакией для оценки состояния трубопровода "Дружба". Он также обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы Киев допустил группу на территорию Украины.
В то же время украинский лидер заявил, что Украина уже объясняла партнерам, в каком состоянии нефтепровод после атак России. В то же время он добавил, что Киев не блокирует доступ представителей Европейской комиссии к нефтепроводу.
Из-за прекращения поставок российской нефти через "Дружбу" Венгрия заблокировала 90-миллиардный пакет финансовой поддержки. В ответ Зеленский посоветовал Орбану обращаться к Владимиру Путину, ведь это именно Россия уничтожает трубопровод.
