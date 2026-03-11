Візит угорської делегації в Україну — Зеленський заявив, що не знає мету

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Facebook/president.gov.ua

Угорська делегація прибула в Україну у середу, 11 березня. Президент Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо про мету візиту.

Зеленський про візит угорців в Україну

Як зазначив державний секретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек, делегація прибула до України, аби перевірити стан та можливість відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що не знає про ціль візиту представників Угорщини.

"У міністерстві закордонних справ мені сказали, що приїхали люди. Вони охарактеризували це як приватну поїздку", — розповів глава держави.

Ситуація з нафтопроводом "Дружба"

У лютому цього року прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив про створення комісії разом зі Словаччиною для оцінки стану трубопроводу "Дружба". Він також звернувся до Президента України Володимира Зеленського, аби Київ допустив групу на територію України.

Водночас український лідер заявив, що Україна вже пояснювала партнерам, в якому стані нафтопровід після атак Росії. Водночас він додав, що Київ не блокує доступ представників Європейської комісії до нафтопроводу.

Через припинення постачання російської нафти через "Дружбу" Угорщина заблокувала 90-мільярдний пакет фінансової підтримки. У відповідь Зеленський порадив Орбану звертатися до Володимира Путіна, адже це саме Росія знищує трубопровід.