Главная Новости дня В МИД Украины отложили визит замминистра энергетики Венгрии

В МИД Украины отложили визит замминистра энергетики Венгрии

Дата публикации 11 марта 2026 22:15
Визит министра энергетики Венгрии откладывается — что заявили в Украине
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Facebook/andrij.sybiha

Украина решила отложить визит заместителя министра энергетики Венгрии. Как пояснили в МИД, сроки, предложенные посольством, были неприемлемыми.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на собственные источники в МИД.

Визит заместителя министра энергетики Венгрии в Украину

Как отмечается в заявлении, предложенные сроки визита венгерского чиновника являются неприемлемыми для Украины. В МИД предложили согласовать по дипломатическим каналам новые сроки осуществления визита.

У МЗС зробили заяву щодо візиту заступника міністра енергетики Угорщини в Україну
Заявление МИД Украины. Фото: Новини.LIVE

В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Владимира Зеленского во лжи. Это произошло после слов главы государства о том, что он не знает, что делает венгерская делегация в Украине. Сийярто показал фото документа, датированного 10 марта. В нем венгерское посольство обращается к МИД Украины и указывает, что делегация будет находиться в четверг и в пятницу в Киеве.

Угорщина звинуватила Володимира Зеленського у брехні про те, що він не знав про візит до Києва
Документ, который обнародовал Сийярто. Фото: Facebook/szijjarto.peter.official

"Зеленский утверждает, что не знал о приезде венгерской делегации в Украину, поскольку венгерское правительство не согласовало визит с Министерством иностранных дел Украины. А какова реальность? Вчера мы уже официально сообщили украинцам, что под руководством заместителя министра энергетики Габора Чепека венгерская делегация посетит Украину с целью проверки состояния нефтепровода "Дружба", а также попросили о встрече с министром энергетики Украины", — отметил Сийярто.

Какова ситуация с нефтепроводом "Дружба"

Делегация из Венгрии во главе с государственным секретарем Министерства энергетики Габором Чепеком прибыла в Украину 11 марта. Как отметил чиновник, визит решили осуществить для того, чтобы проверить состояние и восстановление работы нефтепровода "Дружба".

В то же время украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя визит венгерских представителей, отметил, что не знает о цели поездки. Он добавил, что в МИД сообщили об этом как о "частном визите".

В то же время глава государства добавил, что лидеры Европейского Союза хотят знать о сроках возможного возобновления работы нефтепровода "Дружба". По его словам, Украина подготовит необходимую информацию.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
