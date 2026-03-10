Видео
Зеленский призвал Европу реагировать на нарушения Венгрии

Зеленский призвал Европу реагировать на нарушения Венгрии

Дата публикации 10 марта 2026 18:01
Зеленский призвал Европу отреагировать на задержание украинцев в Будапеште
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал незаконное задержание Венгрией сотрудников "Ощадбанка". Он назвал это бандитизмом.

Об этом глава государства сказал в комментарии журналистам во вторник, 10 марта, передает Новини.LIVE.

Задержание Венгрией украинцев

Зеленский назвал задержание украинцев в Будапеште бандитизмом. По его словам, об этом он уже много говорил с партнерами.

"Еще раз повторяю вам уже официально, публично, то, что говорил многим нашим друзьям: от Европы нужно сегодня одно — не молчать", — добавил глава государства.

Как Венгрия задержала украинцев в Будапеште

5 марта в Венгрии во время регулярной перевозки иностранной валюты и банковских металлов задержали украинских сотрудников "Ощадбанка". Инкассаторские автомобили впоследствии обнаружили на территории Антитеррористического центра.

После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что средства могли принадлежать так называемой "украинской военной мафии". Нацполиция Украины открыла уголовные производства и привлекла международные каналы для выяснения обстоятельств. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что венгерская сторона не допустила дипломатов к задержанным гражданам.

Уже 6 марта украинцев освободили, после чего они вернулись домой. Страна также призвала Венгрию вернуть средства и банковские металлы, которые перевозили инкассаторы.

Кроме того, в МИД Украины сообщили, что Будапешт жестоко обращался с гражданами. В частности, в наручниках их держали 28 часов.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
