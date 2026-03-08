Украина требует от Венгрии вернуть деньги из инкассаторских машин Ощадбанка

Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к Венгрии с призывом вернуть средства и драгоценные металлы из инкассаторских автомобилей "Ощадбанка". Он подчеркнул, что эти ценности принадлежат государственному банку Украины и украинским налогоплательщикам.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X в воскресенье, 8 марта, передает Новини.LIVE.

Украина призывает Венгрию вернуть имущество "Ощадбанка"

Сибига отметил, что сегодня третий день, как Венгрия ограбила два украинских бронированных банковских автомобиля, которые ехали из Австрии. Будапешт украл деньги и драгоценные металлы.

"Эти деньги не принадлежат Венгрии или ее правительству; они являются собственностью украинского государственного банка "Ощадбанк", а следовательно, и украинских налогоплательщиков", — заявил министр.

Сибига подчеркнул, что Украина требует немедленного возвращения имущества и призывает всю Европу осудить этот беспрецедентный акт государственного бандитизма и рэкета.

Министр призвал всех европейских партнеров выразить свою позицию.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Что предшествовало

Венгерские власти 5 февраля в Будапеште взяли в заложники семерых граждан Украины, которые являются сотрудниками "Ощадбанка". Они перевозили средства и ценности между Австрией и Украиной. Известно, что груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами.

Впоследствии инкассаторские автомобили нашли на закрытой территории Антитеррористического центра Венгрии.

А глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что деньги, которые перевозили сотрудники "Ощадбанка", могли принадлежать "украинской военной мафии". На это реагировал Андрей Сибига.

Кроме того, Нацполиция открыла уголовные производства из-за похищения украинцев и автомобиля банка в Венгрии. Для установления обстоятельств инцидента привлекли международные каналы сотрудничества.

Сибига сообщал, что Венгрия не допускала дипломатов к украинцам, которых задержали в Будапеште.

Впоследствии стало известно, что семерых граждан Украины удалось освободить. Сейчас они находятся в безопасности.