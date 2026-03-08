Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина призывает Венгрию вернуть имущество из авто "Ощадбанка"

Украина призывает Венгрию вернуть имущество из авто "Ощадбанка"

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 16:24
Украина требует от Венгрии вернуть деньги из инкассаторских машин Ощадбанка
Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к Венгрии с призывом вернуть средства и драгоценные металлы из инкассаторских автомобилей "Ощадбанка". Он подчеркнул, что эти ценности принадлежат государственному банку Украины и украинским налогоплательщикам.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X в воскресенье, 8 марта, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Украина призывает Венгрию вернуть имущество "Ощадбанка"

Сибига отметил, что сегодня третий день, как Венгрия ограбила два украинских бронированных банковских автомобиля, которые ехали из Австрии. Будапешт украл деньги и драгоценные металлы.

"Эти деньги не принадлежат Венгрии или ее правительству; они являются собственностью украинского государственного банка "Ощадбанк", а следовательно, и украинских налогоплательщиков", — заявил министр.

Сибига подчеркнул, что Украина требует немедленного возвращения имущества и призывает всю Европу осудить этот беспрецедентный акт государственного бандитизма и рэкета.

Министр призвал всех европейских партнеров выразить свою позицию.

null
Пост Сибиги. Фото: скриншот

Что предшествовало

Венгерские власти 5 февраля в Будапеште взяли в заложники семерых граждан Украины, которые являются сотрудниками "Ощадбанка". Они перевозили средства и ценности между Австрией и Украиной. Известно, что груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами.

Впоследствии инкассаторские автомобили нашли на закрытой территории Антитеррористического центра Венгрии.

А глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что деньги, которые перевозили сотрудники "Ощадбанка", могли принадлежать "украинской военной мафии". На это реагировал Андрей Сибига.

Кроме того, Нацполиция открыла уголовные производства из-за похищения украинцев и автомобиля банка в Венгрии. Для установления обстоятельств инцидента привлекли международные каналы сотрудничества.

Сибига сообщал, что Венгрия не допускала дипломатов к украинцам, которых задержали в Будапеште.

Впоследствии стало известно, что семерых граждан Украины удалось освободить. Сейчас они находятся в безопасности.

Андрей Сибига Ощадбанк Венгрия деньги Украина имущество
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации