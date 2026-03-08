Сибіга закликав Угорщину повернути гроші та цінності з авто Ощадбанку

Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Угорщину повернути гроші та дорогоцінні метали з інкасаторських авто "Ощадбанку". За його словами, вони є власністю українського державного банку та платників податків.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X у неділю, 8 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Україна закликає Угорщину повернути майно "Ощадбанку"

Сибіга зауважив, що сьогодні третій день, як Угорщина пограбувала два українські броньовані банківські автомобілі, які їхали з Австрії. Будапешт вкрав гроші та дорогоцінні метали.

"Ці гроші не належать Угорщині чи її уряду; вони є власністю українського державного банку "Ощадбанк", а отже, і українських платників податків", — заявив міністр.

Сибіга наголосив, що Україна вимагає негайного повернення майна та закликає всю Європу засудити цей безпрецедентний акт державного бандитизму та рекету.

Міністр закликав усіх європейських партнерів висловити свою позицію.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Що передувало

Угорська влада 5 лютого в Будапешті взяла в заручники сімох громадян України, які є співробітниками "Ощадбанку". Вони перевозили кошти та цінності між Австрією та Україною. Відомо, що вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень і чинними Європейськими митними процедурами.

Згодом інкасаторські автомобілі знайшли на закритій території Антитерористичного центру Угорщини.

А глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що гроші, які перевозили співробітники "Ощадбанку", могли належати "українській воєнній мафії". На це реагував Андрій Сибіга.

Крім того, Нацполіція відкрила кримінальні провадження через викрадення українців та автомобіля банку в Угорщині. Для встановлення обставин інциденту залучили міжнародні канали співпраці.

Сибіга повідомляв, що Угорщина не допускала дипломатів до українців, яких затримали в Будапешті.

Згодом стало відомо, що сімох громадян України вдалося звільнити. Наразі вони перебувають у безпеці.