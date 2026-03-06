Відео
Головна Новини дня Поліція відкрила провадження через викрадення українців в Угорщині

Поліція відкрила провадження через викрадення українців в Угорщині

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 14:53
В Угорщині затримали українських інкасаторів — Нацполіція відкрила провадження
Поліцейські. Фото: Нацполіція

Національна поліція розпочала кримінальні провадження через викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Правоохоронці вже залучили міжнародні канали співпраці для встановлення всіх обставин інциденту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Нацполіції.

Читайте також:

Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо викрадення українців

Поліцейські Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ офіційними каналами звернулися до Європолу, податково-митної служби Угорщини та угорської поліції. Правоохоронці координують дії із міжнародними партнерами для з'ясування всіх деталей події.

Як повідомили у поліції, наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин викрадення українських громадян та службового транспорту.

Угорщина блокувала доступ українських консулів

Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, угорська сторона не надала жодних пояснень щодо ситуації з українцями, які були затримані на території країни. Крім того, угорська влада заборонила доступ консулів до затримманих.

"Українським консулам досі не дозволили доступ до семи громадян України, захоплених у заручники в Будапешті. Угорська сторона не надала жодних пояснень. Ми вимагаємо їхнього негайного звільнення та готуємо наступні дії, зокрема на рівні ЄС", — повідомив у X Сибіга.

Угорщина не допустила консулів до затриманих українців
Заява Андрія Сибіги. Фото: скриншот з X

Заява Національного податково-митного відомства Угорщини

Як повідомили у Національному податково-митному відомстві Угорщини (NAV), серед затриманих українців нібито є колишній генерал українських спецслужб. Угорські правоохоронці заявляють, що саме це стало однією з підстав для перевірки та подальших слідчих дій.

У NAV також стверджують, що одразу після початку процедури поінформували українську консульську службу. Водночас у відомстві заявили, що до цього моменту, за їхніми словами, не отримали відповіді від консулів України.

Затримання українців в Угорщині — що відомо

5 березня 2026 року в Угорщині без пояснень затримали два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку". У них перебували семеро працівників банку, які перевозили іноземну валюту та банківські метали між "Райффайзен Банком" в Австрії та "Ощадбанком" в Україні. За інформацією банку, у транспортних засобах були цінності на суму близько 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Наразі автомобілі перебувають на закритій території Антитерористичного центру Угорщини, а місцезнаходження українців невідоме.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга охарактеризував ситуацію як "захоплення заручників режимом Орбана" та закликав Будапешт терміново звільнити громадян України.

У відповідь на інцидент міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто заявив, що гроші, які перевозили інкасатори, нібито могли належати "українській воєнній мафії".

У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини, оскільки наразі немає гарантій безпеки на території країни.

викрадення Ощадбанк Угорщина Україна розслідування Нацполіція
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
