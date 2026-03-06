Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто прокоментував ситуацію із затриманням українських інкасаторів. За його словами, гроші, які перевозили, могли належати "українській воєнній мафії".

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на заяву Сіярто.

Сіярто прокоментував затримання українських інкасаторів

Як зазначив Сіярто, угорський уряд буде вимагати негайної відповіді від України щодо готівкових поставок з Угорщини. Посадовець заявив, що "виникає питання, чи це не гроші української військової мафії".

"У нас є низка серйозних питань щодо цього. По-перше, що це величезна сума готівки і навіщо українцям носити таку величезну суму. Якщо це міжбанківська транзакція, тоді справедливо виникає питання, чому банки не вирішують це між собою банківським переказом і чому таку велику суму потрібно перевозити готівкою і через Угорщину?", — зазначив Сіярто.

Він також додав, що що Будапешт вимагає у Києва пояснень, чи не використовувалися гроші "в чиїхось інтересах" у самій Угорщині.

Реакція українського МЗС

Водночас Україна прокоментувала ситуацію. Глава МЗС Андрій Сибіга зазначив, що Київ залишає за собою право ініціювати санкції проти осіб, що були причетні до захоплення українців в Угорщині. Крім того, скликають іноземний дипкорпус.

"Політичні заяви угорських посадовців сьогодні вранці свідчать, що затримання семи громадян України в Будапешті було частиною шантажу та виборчої кампанії Угорщини", — наголосив Сибіга.

Заява Сибіги. Фото: скриншот

Він додав, що вимоги Орбана до України сьогодні вранці були "особливо показовими". Міністр наголосив, що Київ не буде терпіти "цей державний бандитизм".

"Усі, хто відповідальний за захоплення і утримання наших громадян у заручниках, будуть притягнуті до відповідальності. Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, включно із запровадженням санкцій та інших обмежувальних заходів", — заявив Сибіга.

Зараз Україна очікує відповіді від партнерів. Крім того, Київ збере іноземний дипломатичний корпус, аби поінформувати їх про неприйнятні дії Угорщини.

Що відомо про затримання інкасаторів з України

У четвер, 5 лютого, в столиці Угорщини затримали сімох українців. Це сталося вдень на автозаправці. Усі семеро постраждалих — співробітники державного Ощадбанку.

Інкасаторські автомобілі перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. Їх знайшли на закритій території Антитерористичного центру Угорщини.