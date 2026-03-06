Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сіярто пояснив, чому затримали українських інкасаторів в Угорщині

Сіярто пояснив, чому затримали українських інкасаторів в Угорщині

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 13:33
Затримання українських інкасаторів в Угорщині — Сіярто заявив, що гроші могли належати мафії
Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто прокоментував ситуацію із затриманням українських інкасаторів. За його словами, гроші, які перевозили, могли належати "українській воєнній мафії".

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на заяву Сіярто.

Реклама
Читайте також:

Сіярто прокоментував затримання українських інкасаторів

Як зазначив Сіярто, угорський уряд буде вимагати негайної відповіді від України щодо готівкових поставок з Угорщини. Посадовець заявив, що "виникає питання, чи це не гроші української військової мафії".

"У нас є низка серйозних питань щодо цього. По-перше, що це величезна сума готівки і навіщо українцям носити таку величезну суму. Якщо це міжбанківська транзакція, тоді справедливо виникає питання, чому банки не вирішують це між собою банківським переказом і чому таку велику суму потрібно перевозити готівкою і через Угорщину?", — зазначив Сіярто.

Він також додав, що що Будапешт вимагає у Києва пояснень, чи не використовувалися гроші "в чиїхось інтересах" у самій Угорщині.

Реакція українського МЗС

Водночас Україна прокоментувала ситуацію. Глава МЗС Андрій Сибіга зазначив, що Київ залишає за собою право ініціювати санкції проти осіб, що були причетні до захоплення українців в Угорщині. Крім того, скликають іноземний дипкорпус.

"Політичні заяви угорських посадовців сьогодні вранці свідчать, що затримання семи громадян України в Будапешті було частиною шантажу та виборчої кампанії Угорщини", — наголосив Сибіга.

У МЗС України відреагували на затримання інкасаторів в Угорщині
Заява Сибіги. Фото: скриншот

Він додав, що вимоги Орбана до України сьогодні вранці були "особливо показовими". Міністр наголосив, що Київ не буде терпіти "цей державний бандитизм".

"Усі, хто відповідальний за захоплення і утримання наших громадян у заручниках, будуть притягнуті до відповідальності. Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, включно із запровадженням санкцій та інших обмежувальних заходів", — заявив Сибіга.

Зараз Україна очікує відповіді від партнерів. Крім того, Київ збере іноземний дипломатичний корпус, аби поінформувати їх про неприйнятні дії Угорщини.

Що відомо про затримання інкасаторів з України

У четвер, 5 лютого, в столиці Угорщини затримали сімох українців. Це сталося вдень на автозаправці. Усі семеро постраждалих — співробітники державного Ощадбанку.

Інкасаторські автомобілі перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. Їх знайшли на закритій території Антитерористичного центру Угорщини.

Угорщина гроші Україна Петер Сіярто затримання
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації