Венгрия требует от Украины объяснений относительно денег, что везли инкассаторы — Сийярто

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

В Венгрии прокомментировали задержание украинских инкассаторов. Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто заявил, что перевозимые деньги могли принадлежать "украинской военной мафии".

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на заявление Сийярто.

Сийярто прокомментировал задержание украинских инкассаторов

Как отметил Сийярто, венгерское правительство будет требовать немедленного ответа от Украины относительно наличных поставок из Венгрии. Чиновник заявил, что "возникает вопрос, не деньги ли это украинской военной мафии".

"У нас есть ряд серьезных вопросов по этому поводу. Во-первых, что это огромная сумма наличных и зачем украинцам носить такую огромную сумму. Если это межбанковская транзакция, тогда справедливо возникает вопрос, почему банки не решают это между собой банковским переводом и почему такую большую сумму нужно перевозить наличными и через Венгрию?", — отметил Сийярто.

Он также добавил, что что Будапешт требует у Киева объяснений, не использовались ли деньги "в чьих-то интересах" в самой Венгрии.

Реакция украинского МИДа

В то же время Украина прокомментировала ситуацию. Глава МИД Андрей Сибига отметил, что Киев оставляет за собой право инициировать санкции против лиц, которые были причастны к захвату украинцев в Венгрии. Кроме того, созывают иностранный дипкорпус.

"Политические заявления венгерских чиновников сегодня утром свидетельствуют, что задержание семи граждан Украины в Будапеште было частью шантажа и избирательной кампании Венгрии", — подчеркнул Сибига.

Заявление Сибиги. Фото: скриншот

Он добавил, что требования Орбана к Украине сегодня утром были "особенно показательными". Министр подчеркнул, что Киев не будет терпеть "этот государственный бандитизм".

"Все, кто ответственен за захват и удержание наших граждан в заложниках, будут привлечены к ответственности. Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры, включая введение санкций и других ограничительных мер", — заявил Сибига.

Сейчас Украина ожидает ответа от партнеров. Кроме того, Киев соберет иностранный дипломатический корпус, чтобы проинформировать их о неприемлемых действиях Венгрии.

Что известно о задержании инкассаторов из Украины

В четверг, 5 февраля, в столице Венгрии задержали семерых украинцев. Это произошло днем на автозаправке. Все семеро пострадавших — сотрудники государственного Ощадбанка.

Инкассаторские автомобили перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Их нашли на закрытой территории Антитеррористического центра Венгрии.