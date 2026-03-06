Видео
Главная Новости дня В Венгрии удерживают в заложниках семерых сотрудников Ощадбанка

В Венгрии удерживают в заложниках семерых сотрудников Ощадбанка

Дата публикации 6 марта 2026 01:18
В Будапеште взяли в заложники семерых сотрудников Ощадбанка
Андрей Сибига. Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

В четверг, 5 февраля, в Будапеште венгерские власти взяли в заложники семерых граждан Украины. Все задержанные являются сотрудниками Ощадбанка.

Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил министр МИД Украины Андрей Сибига, передает Новини.LIVE.

Венгерские власти удерживают в заложниках семерых сотрудников Ощадбанка
Скриншот сообщения Andrii Sybiha/X

Украинцы в заложниках

Причины взятия украинцев в заложники пока неизвестны. Также нет информации касательно возможности выйти на связь с задержанными и данных о состоянии их здоровья.

Все пострадавшие выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной: перевозили средства и ценности.

"Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Это государственный терроризм и рэкет", — подчеркнул глава МИД.

Министерство иностранных дел обратится с запросом в ЕС, чтобы дать действиям Венгрии четкую квалификацию.

В пресс-службе банка отметили, что инцидент произошел во время регулярной перевозки иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и украинским Ощадбанком. Задержанные автомобили сейчас стоят в центре Будапешта, возле одной из силовых структур Венгрии. Где находятся работники банка — неизвестно.

"Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами. Объем ценностей, которые находились в похищенных автомобилях, составил 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро, девять килограммов золота", — говорится в сообщении.

В Ощадбанке требуют освобождения своих сотрудников и возвращения их вместе с имуществом в Украину.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что помощь Украине от ЕС фактически блокирует один человек. Речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

Также мы сообщали, что Путин передаст Венгрии двух военнослужащих ВСУ. Эти военные имеют венгерское гражданство, но служили в рядах украинской армии.

