Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Угорська влада захопила в заручники сімох українців

Угорська влада захопила в заручники сімох українців

Ua
Дата публікації: 6 березня 2026 01:18
У Будапешті взяли в заручники сімох працівників Ощадбанку
Термінова новина

У Будапешті угорська влада взяла в заручники сімох людей. Усі вони — громадяни України.

Про це п'ятницю, 6 березня, повідомив міністр МЗС України Андрій Сабіга. 

Реклама
Читайте також:

Українці в заручниках 

Причини взяття українців заручники наразі невідомі. Також немає інформації щодо можливості вийти на зв'язок із поневоленими та даних щодо стану їхнього здоров'я. 

Усі семеро постраждалих — співробітник державного Ощадбанку. Вони виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною: перевозили кошти та цінності. 

"Фактично йдеться про те, що Угорщина взяла заручників і викрадала гроші. Це державний тероризм і рекет", — наголосив очільник МЗС.

Міністерство закордонних справ звернеться із запитом до ЄС, аби надати діям Угорщини чітку кваліфікацію.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації