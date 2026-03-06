Видео
Україна
Угорська влада захопила в заручники сімох українців

Угорська влада захопила в заручники сімох українців

Ua
Дата публикации 6 марта 2026 01:18
У Будапешті взяли в заручники сімох працівників Ощадбанку
Термінова новина

У Будапешті угорська влада взяла в заручники сімох людей. Усі вони — громадяни України.

Про це п'ятницю, 6 березня, повідомив міністр МЗС України Андрій Сабіга. 

Українці в заручниках 

Причини взяття українців заручники наразі невідомі. Також немає інформації щодо можливості вийти на зв'язок із поневоленими та даних щодо стану їхнього здоров'я. 

Усі семеро постраждалих — співробітник державного Ощадбанку. Вони виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною: перевозили кошти та цінності. 

"Фактично йдеться про те, що Угорщина взяла заручників і викрадала гроші. Це державний тероризм і рекет", — наголосив очільник МЗС.

Міністерство закордонних справ звернеться із запитом до ЄС, аби надати діям Угорщини чітку кваліфікацію.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
