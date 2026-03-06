Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Полиция начала расследование о похищении украинцев в Венгрии

Полиция начала расследование о похищении украинцев в Венгрии

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 14:53
Задержание украинских инкассаторов в Венгрии — Нацполиция начала расследование
Полицейские. Фото: Нацполиция

Национальная полиция начала уголовные производства из-за похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Правоохранители уже привлекли международные каналы сотрудничества для установления всех обстоятельств инцидента.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Нацполиции.

Реклама
Читайте также:

Нацполиция открыла уголовное производство относительно похищения украинцев

Полицейские Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ по официальным каналам обратились в Европол, налогово-таможенную службу Венгрии и венгерскую полицию. Правоохранители координируют действия с международными партнерами для выяснения всех деталей происшествия.

Как сообщили в полиции, сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление обстоятельств похищения украинских граждан и служебного транспорта.

Венгрия блокировала доступ украинских консулов

Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, венгерская сторона не предоставила никаких объяснений относительно ситуации с украинцами, которые были задержаны на территории страны. Кроме того, венгерские власти запретили доступ консулов к задержанным.

"Украинским консулам до сих пор не разрешили доступ к семи гражданам Украины, захваченных в заложники в Будапеште. Венгерская сторона не предоставила никаких объяснений. Мы требуем их немедленного освобождения и готовим следующие действия, в частности на уровне ЕС", — сообщил в X Сибига.

Угорщина не допустила консулів до затриманих українців
Заявление Андрея Сибиги. Фото: скриншот с X

Заявление Национального налогово-таможенного ведомства Венгрии

Как сообщили в Национальном налогово-таможенном ведомстве Венгрии (NAV), среди задержанных украинцев якобы есть бывший генерал украинских спецслужб. Венгерские правоохранители заявляют, что именно это стало одним из оснований для проверки и дальнейших следственных действий.

В NAV также утверждают, что сразу после начала процедуры проинформировали украинскую консульскую службу. В то же время в ведомстве заявили, что до этого момента, по их словам, не получили ответа от консулов Украины.

Задержание украинцев в Венгрии — что известно

5 марта 2026 года в Венгрии без объяснений задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка". В них находились семеро работников банка, которые перевозили иностранную валюту и банковские металлы между "Райффайзен Банком" в Австрии и "Ощадбанком" в Украине. По информации банка, в транспортных средствах были ценности на сумму около 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Сейчас автомобили находятся на закрытой территории Антитеррористического центра Венгрии, а местонахождение украинцев неизвестно.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига охарактеризовал ситуацию как "захват заложников режимом Орбана" и призвал Будапешт срочно освободить граждан Украины.

В ответ на инцидент министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что деньги, которые перевозили инкассаторы, якобы могли принадлежать "украинской военной мафии".

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию, поскольку пока нет гарантий безопасности на территории страны.

похищение Ощадбанк Венгрия Украина расследование Нацполиция
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации