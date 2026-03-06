Задержание украинских инкассаторов в Венгрии — Нацполиция начала расследование

Полиция начала расследование о похищении украинцев в Венгрии
Национальная полиция начала уголовные производства из-за похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Правоохранители уже привлекли международные каналы сотрудничества для установления всех обстоятельств инцидента.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Нацполиции.
Нацполиция открыла уголовное производство относительно похищения украинцев
Полицейские Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ по официальным каналам обратились в Европол, налогово-таможенную службу Венгрии и венгерскую полицию. Правоохранители координируют действия с международными партнерами для выяснения всех деталей происшествия.
Как сообщили в полиции, сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление обстоятельств похищения украинских граждан и служебного транспорта.
Венгрия блокировала доступ украинских консулов
Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, венгерская сторона не предоставила никаких объяснений относительно ситуации с украинцами, которые были задержаны на территории страны. Кроме того, венгерские власти запретили доступ консулов к задержанным.
"Украинским консулам до сих пор не разрешили доступ к семи гражданам Украины, захваченных в заложники в Будапеште. Венгерская сторона не предоставила никаких объяснений. Мы требуем их немедленного освобождения и готовим следующие действия, в частности на уровне ЕС", — сообщил в X Сибига.
Заявление Национального налогово-таможенного ведомства Венгрии
Как сообщили в Национальном налогово-таможенном ведомстве Венгрии (NAV), среди задержанных украинцев якобы есть бывший генерал украинских спецслужб. Венгерские правоохранители заявляют, что именно это стало одним из оснований для проверки и дальнейших следственных действий.
В NAV также утверждают, что сразу после начала процедуры проинформировали украинскую консульскую службу. В то же время в ведомстве заявили, что до этого момента, по их словам, не получили ответа от консулов Украины.
Задержание украинцев в Венгрии — что известно
5 марта 2026 года в Венгрии без объяснений задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка". В них находились семеро работников банка, которые перевозили иностранную валюту и банковские металлы между "Райффайзен Банком" в Австрии и "Ощадбанком" в Украине. По информации банка, в транспортных средствах были ценности на сумму около 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.
Сейчас автомобили находятся на закрытой территории Антитеррористического центра Венгрии, а местонахождение украинцев неизвестно.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига охарактеризовал ситуацию как "захват заложников режимом Орбана" и призвал Будапешт срочно освободить граждан Украины.
В ответ на инцидент министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что деньги, которые перевозили инкассаторы, якобы могли принадлежать "украинской военной мафии".
В связи с этим Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию, поскольку пока нет гарантий безопасности на территории страны.
