МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Венгрию — подробности

Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от поездок в Венгрию после похищения семерых украинцев и кражи имущества государственного банка в Будапеште. В ведомстве отмечают, что гарантировать безопасность украинцев на фоне действий венгерских властей невозможно.

Гражданам советуют по возможности выбирать другие маршруты транзита, избегая венгерской территории. Также МИД обратил внимание бизнеса на риски похищения имущества и призвал учитывать эти угрозы при любой деловой активности в Венгрии.

