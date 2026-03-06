Видео
Видео

Главная Новости дня МИД советует избегать поездок в Венгрию из-за угрозы безопасности

МИД советует избегать поездок в Венгрию из-за угрозы безопасности

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 12:01
МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Венгрию — подробности
Срочная новость

Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от поездок в Венгрию после похищения семерых украинцев и кражи имущества государственного банка в Будапеште. В ведомстве отмечают, что гарантировать безопасность украинцев на фоне действий венгерских властей невозможно.

Гражданам советуют по возможности выбирать другие маршруты транзита, избегая венгерской территории. Также МИД обратил внимание бизнеса на риски похищения имущества и призвал учитывать эти угрозы при любой деловой активности в Венгрии.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
